Vuelven "Los pájaros" y "Olvidate del matadero", junto a novedades de la cartelera porteña

Marcelo Subiotto observa el vuelo de las aves y reflexiona, en Timbre 4

La obra “Los pájaros”, con dramaturgia de Juan Ignacio López, también director, e Ignacio Torres, liga con el recorrido de la ruta que el protagonista, Marcelo Subiotto, va atravesando en su moto y con el trayecto migratorio de esas aves y vuelve por solo cuatro funciones, los sábados a las 20.30, desde el 17 de septiembre, a Timbre 4, en el barrio de Almagro.

Según el director López, “nos reunimos para investigar sobre ciertas temáticas que nos convocan, nos generan preguntas y desafíos; nos interesa revelar, poner en discusión, dar a conocer ciertos comportamientos que emergen en las prácticas escénicas. Nos proponemos abordar ciertos paisajes como parajes únicos que generan un universo simbólico que llenan de significado a las personas que las habitan y recorren, conformando un ser o una narrativa particular”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La escenografía pertenece a Julieta Potenze, la iluminación a Lucia Feijoó, el vestuario a Nadia Sandrone, la música a Alfredo García y Clara Maydana, la colaboración artística a Sergio Calvo y Marcelo Subiotto y la asistencia de dirección a Valentín Subiotto. Entradas en venta por https://www.timbre4.com/

= = = = = =

La ovacionada "Olvidate del matadero", la anti-historia, sigue en Teatro del Pueblo

El unipersonal “Olvidate del matadero”, de Pablo Finamore y Claudio Martinez Bel, interpretado por el primero y dirigido por el segundo, cumple un año de representaciones desde su estreno en Teatro del Pueblo, con incursiones en el Auditorium de Mar del Plata y sigue ofreciéndose en la sala de Lavalle 3636, los viernes a las 20.30, con entradas por Alternativa Teatral o boletería.

Según la trama, supervisada por Mauricio Kartun, el "opa", el "tonto" del pueblo, arquetipo mítico que se hunde en las raíces de nuestra cultura popular, es el hijo de una criada de don Esteban Echeverría, el escritor, el célebre autor unitario. En la casa repleta de libros aprendió a leer y, sin parar, lee una tarde un cuento del patrón, “El matadero”, pero esta vez será distinto porque él estuvo ese día y para él no fueron así las cosas.

Con asistencia de dirección producción de Adriana Yasky, la pieza tiene vestuario y escenografía de Adriana Estol, realización escenográfica de Richard Forcada e iluminación de Agnese Lozupone.

= = = = = = =

“Muñeca”, de Lavaly Suryano, se pregunta qué es ser normal, en Patio de Actores

La obra “Muñeca: punto y coma, el que no se escondió se embroma”, con idea y dirección de Florencia Laval y Lucas Suryano, basada en la vida real de María Laura Solís, cuenta su historia, el vínculo con sus padres y hermanos, con los de afuera y sobre todo con su muñeca, y se ofrece los domingos a las 18 en Patio de Actores, Lerma 568, barrio de Villa Crespo, con entradas por Alternativa Teatral.

María vive en sus recuerdos y así teje su identidad y una pregunta recurrente la atraviesa: ¿Qué es ser normal? Es la menor de los hermanos, nació con una malformación congénita en su brazo derecho, pareciera detenida en el tiempo, donde el juego es un refugio, pero habitada en un cuerpo que no comprende, hbrá una mentira que quedó encarnada y saldrá a la luz.

Protagonizada por Solana Pastorino, Natalia Gatto, Diego Gallardo, Eduardo Pérez Bordalejo, Dana Basso y Miguel Sorrentino, la pieza tiene luces de Del Bianco Estudio, escenografía de Ariel Vaccaro, vestuario de Rocío Rodríguez Planes y asistencia de dirección de Rocío Fernández.

= = = = = =

Lo bello y lo feo, a partir de un texto de Nietzsche, en la sala El Convento

“Mutis, Hefesto”, escrita y dirigida por Martín Barreiro, que toma como eje al filósofo alemán Friedrich Nietzsche y su libro “El ocaso de los ídolos”, donde plantea una reflexión sobre lo feo y lo bello, se verá desde el 9 de septiembre, los viernes a las 20 en el teatro El Convento, Reconquista 269, barrio de San Nicolás.

El filósofo alemán (1844-1900) contribuye a establecer la disyuntiva entre el análisis subjetivista de la estética versus el estudio objetivo de lo estético; se considera que su posición sentido es relativista, puesto que para él lo verdaderamente bello es el ser humano.

En la trama, Ella y Él pasan sus horas enfrentados y a la espera; como cazadores aguardan a su presa: un joven cadete llega para desatar la lujuria, la lucha por poseer la belleza que han perdido o que, quizás, jamás tuvieron.

Actúan Samira Murad, Fernando Blanes y Ariel Puente, con escenografía, vestuario y luces de MB-MB.

= = = = = =

Padre e hija en un musical íntimo, donde la ficción se junta con la realidad, en el CCC

Julieta Díaz y su padre, del actor Ricardo Díaz Mourelle, suben juntos por primera vez al escenario con el espectáculo poético-musical “El oficio de dar: para no quedarnos con las manos vacías”, con idea, libro y dirección del segundo, que se ve los miércoles a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543,

Julieta dice sobre su Díaz Mourelle: “Me crié con mi padre actor, poeta y cantor; él me enseñó a leer y a interpretar un personaje, una historia, tocando la guitarra y el bombo; cantando canciones propias y ajenas, que sabía y sabe hacer propias. Entre muchas otras cosas, me enseñó eso de que la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Fue y es un padre-maestro”.

Los arreglos y la dirección musical pertenecen a Daniel Homer, con Leandro Marquesano al piano y Diego Gazzaniaga en percusión, diseño de luces de Ana Heipern y asistencia de dirección de Hernán Pulido.

Con información de Télam