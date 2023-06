En "Me gusta", Damián de Santo retrata a "una generación abierta a los nuevos vínculo

El actor Damián de Santo, protagonista junto a Julieta Zylberberg de la comedia teatral "Me gusta", donde un matrimonio acepta salir de la rutina incorporando nuevas reglas en la pareja, destacó que la obra que se presenta en el Paseo La Plaza muestra "una generación atrasada respecto de los nuevos vínculos que proponen los centennials pero que tiene ganas de incursionar en los cambios".

"Qué mejor que hacer ficción para que se sepa que somos una generación bastante abierta, aunque en algunos casos seamos protagonistas y, en otros, espectadores", planteó a Télam el actor reconocido por sus papeles en icónicas ficciones televisivas como "Verdad/Consecuencia", "Poliladron" y "Vulnerables".

Este protagónico en teatro marca el regreso del actor a las tablas después de interpretar, 21 años atrás, "La cena de los tontos" en el Lola Membrives con Rodolfo Carnaghi y Adrián Suar.

Dirigida por Javier Daulte, "Me gusta" cuenta la historia de Andrés (de Santo) y Martina (Zylberberg), un matrimonio que lleva diez años de casados y una vida rutinaria hasta que Jowy (Lu Grasso), una babysitter centennial a la que contratan para poder ir al cine de vez en cuando, les hace una propuesta inesperada que trastoca por completo su estantería conyugal.

"En el enamoramiento uno se vuelve loco, quiere hacer el amor todo el tiempo y en cualquier lado, se derrite cuando ve al otro, pero después empieza a ganar la rutina, el 'no tira la cadena', 'mea la tabla', 'deja el jabón lleno de pelos' (risas), todas esas cosas que trae la convivencia", dijo el actor que también pasó por series como "Botineras", "Bella y Bestia" y "El último de nosotros" sobre ese clima de estancamiento y falta de sorpresas donde pareciera naufragar la pareja de "Me gusta".

Hasta que Jowy les confiesa que encuentra en los dos algo que ellos ya no ven y que los empuja a hacerse nuevas preguntas.

Entre fantasías, complicaciones y un "me gusta" enviado sin querer por redes sociales que develará una fantasía oculta, la pareja deberá decidir si se atreve a probar nuevas maneras de mantener su relación o si, acaso, creen que ya es demasiado tarde para ellos.

Desde Córdoba, adonde se mudó en 2005 con su familia y, en sintonía con las nuevas formas que propone la obra, decidió vivir en casas separadas con su esposa de hace 23 años, de Santo conversó con Télam:

Télam: ¿Por qué elegiste "Me gusta" para volver al teatro?

Damián de Santo: Siempre tengo ganas de hacer teatro, pero viviendo en Córdoba se me complica hacer funciones de martes a domingos. En este caso, pude acomodar las dos cosas y, más allá de eso, me gustan el elenco, el director, que la obra haya sido escrita por un autor argentino y que estemos contando una historia de amor divertida y profunda a la vez.

T: En este nuevo cambio de paradigma la aparición de un tercero en la pareja no plantea una crisis sino una oportunidad

DdS: Sí, me parece que es momento de entender que hay intermedios posibles y que es cuestión de probar y, en el peor de los casos, equivocarse. Son tiempos para no ser tan lapidarios con las relaciones afectivas porque los nuevos modelos de pareja funcionarán en algunas relaciones y en otras no; en otras funcionará un tiempo o se pueden separar, pero creo que se trata de tomar conciencia de que uno está transitando la vida.

T: Además, la obra no plantea dilapidar lo anterior porque también aparece un interés de las nuevas generaciones en ciertos aspectos de la pareja consolidada.

DdS: En este caso deciden "vamos a probar qué pasa con otra alternativa" y, por su parte, la centennial se enamora de esa estabilidad emocional que tienen ellos porque, si bien es muy libre en otros aspectos, encuentra ahí una contención que no encuentra en su pareja.

T: ¿Qué respuestas les devuelve el público en las funciones?

DdS: Yo trato de salir rápido de la sala para escuchar qué les pasó con la obra y mucha gente, sobre todo mayor, me dice "no sé si a esta altura me mando a hacer una trieja" (risas), pero se quedan pensando y aunque no la hagan o estén de acuerdo con esas propuestas, creo que desde la obra hicimos un pequeño aporte a que respeten o entiendan las elecciones de los demás. Algo parecido sentí cuando interpreté a un gay en "Verdad/consecuencia", en una época donde no estaba tan aceptado como ahora y los espectadores empatizaron con la historia. En síntesis, creo que es imposible no empatizar con gente que quiere ser feliz, aunque sea desde otro lugar distinto al de uno.

"Me gusta" se presenta de viernes a domingos en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660).

