Tarja Turunen regresa a Buenos Aires para repasar grandes éxitos de su carrera solista

La soprano y compositora finlandesa Tarja Turunen, una voz lírica dentro del rock pesado, sellará el 16 de septiembre su regreso a Buenos Aires para celebrar en el Teatro de Flores sus 15 años de trayectoria solista.

Antes del anuncio de esta nueva llegada, la artista estrenó su primer "Best Of: Living The Dream", que contiene algunos los temas más conocidos de una discografía de seis álbumes conformada por "My Winter Storm", "What Lies Beneath", "Colours in the Dark", "The Brightest Void", "The Shadow Self" y "In the Raw".

"Después de todos estos años, aún no puedo creer que haya llegado el momento de sacar un álbum Best of”, sostuvo la cantante, fundadora en 1996 de la reconocida banda de metal sinfónica Nightwish, de la que se fue en ríspidos términos en 2005, y con la que cosechó discos de Oro y Platino en todo el mundo.

El año pasado, Turunen recaló en Buenos Aires y Rosario en el marco del "Raw Tour 2022", ocasión en la que señaló a Télam que la música clásica y el metal son "dos estilos musicales que no están tan alejados entre sí y, por el contrario, tienen muchas similitudes".

"He estado usando elementos, melodías e ideas de la música clásica desde que comencé a escribir mis propias canciones. Y, por ejemplo, las historias que se escriben como óperas son tan dramáticas como muchas historias de heavy metal. O la grandilocuente música orquestal de Wagner o Tchaikovsky es similar a la música de muchas bandas de heavy metal melódico", sostuvo la vocalista, quien vivió en Buenos Aires entre el 2008 y el 2015.

Con información de Télam