Zaravia se presenta en Niceto: "Argentina me regaló los mejores recuerdos de mis primeras alegrías musicales"

Zaravia se presenta en Niceto: "Argentina me regaló los mejores recuerdos".

Con una propuesta musical que trasciende etiquetas, Zaravia, el talentoso cantautor guatemalteco, aterriza en la Argentina para presentar Inmutable, su nuevo álbum. Este disco, que encapsula su esencia y sus múltiples influencias, rinde homenaje a la autenticidad y a la pasión por la música. Fusionando géneros como el pop rock, el blues, las baladas y el reggae, Zaravia logra una obra que combina el espíritu del rock 'n' roll clásico con una impronta moderna y personal. Su show en Niceto, el próximo 15 de diciembre, promete ser una experiencia íntima y vibrante que invita a detener el tiempo y conectar con canciones genuinas que nacen del corazón.

Inmutable explora una amplia gama de géneros musicales. ¿Qué te inspiró a incluir estilos tan diversos como el pop rock, el reggae, el blues y el rock ranchero en este álbum?

- Uno en la vida es producto de lo que escucha, lo que ve, lo que come, lo que mira, con quiénes se junta… Y la música es igual, uno es producto de lo que escucha y las influencias que lo inspiran. A mí me gustan artistas como Ricardo Arjona, que maneja muy bien el blues; me gustan artistas como Elvis Presley, que llegó a ser una eminencia del blues; me inspira Johnny Cash también, de ahí viene todo el tema del blues. Del rock and roll me gusta mucho lo que es Bon Jovi, Richie Sambora, muchas bandas, como Soda Stereo también. Creo que mis inspiraciones vienen de ahí, ahí es donde nace este álbum también. El tema del reggae y la ranchera, me gusta mucho Bob Marley, me gusta también mucho Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Cristian Nodal, todo ese tema de rancheras mexicanas. Obviamente yo no tengo el estilo para manejar una carrera de solo rancheras mexicanas, pero soy un artista que me gusta hacer los géneros a mi manera y ésta es la forma en la que yo, Zaravia, hago una ranchera y un reggae. Entonces, para contestarte a tu pregunta es, sencillamente, yo soy producto de escuchar buena música. Mi primer disco, Inmutable, es producto de estas influencias muy fuertes que tengo y cómo me plasmo yo dentro de ellas, a mi manera.

El disco se lanzará en dos partes y cada canción contará con su propio video musical. ¿Por qué la decisión de hacerlo de esta manera?

- Hubo una modificación en el plan de lanzamiento porque le estaba yendo muy bien a los sencillos. Sacamos 5 sencillos, mes tras mes, y, gracias a la respuesta, no nos pudimos aguantar y lanzamos Inmutable completo. Este disco que nació para ustedes es ahora de ustedes, eso es lo que yo siempre soñé: lanzar el disco de una vez completo y no hacerlo como los discos modernos de hoy, que son recopilaciones de sencillos de dos años. Yo saqué sencillos por cinco meses e inmediatamente después sacamos el disco Inmutable completo.

Colaboraste con artistas de distintos países como Carlos Neda, Pio Perilla y Mimi Rose. ¿Qué aportaron estas colaboraciones a la esencia de Inmutable?

- En el 2022 me fui a vivir a Miami y ahí tuve la bendición de quedarme un año, donde compuse la mayoría del disco y, entre esas composiciones, una noche conocí a Carlos Neda, que ya era mi amigo desde antes, a Mimi Rose y a Pío Perilla. Por temas de amistad y de admiraciones mutuas, nos juntamos a componer canciones, independientemente con cada uno. Con Carlos Neda, que es un artista que admiro muchísimo, compartimos mucho el estilo, somos muy similares en lo que es las letras y lo que es melódicamente, prácticamente encasillados en algo "pop rock". Lo admiro muchísimo a él y hoy tener la bendición de compartir la misma visión de cómo vemos la música, por eso estamos juntos en este disco.

Con Mimi Rose pasó que… yo soy un artista que mi música la escuchan mucho aquí en Argentina, entonces yo quería tener una colaboración con una persona argentina. Es una artista muy dinámica y talentosa. Encontramos un punto medio con su estilo y el mío, donde salió esta canción que se llama Jaque Mate, que creo que plasmamos muy bien cada uno su estilo.

Y con Pío Perilla, juntos nos pusimos a componer esta canción que habla de ese fondo de fondos, donde uno se encuentra ya tan abajo y tan destruido que no queda otra más que empezar a subir, pero con las herramientas correctas. Pío es un artista que admiro mucho, es colombiano, admiro a muchos artistas de Colombia.

Zaravia se presenta en Niceto: "Argentina me regaló los mejores recuerdos".

Tu show en Niceto promete ser íntimo y cercano para los fans. ¿Cómo planeás llevar a cabo esta una experiencia tan personal? ¿Qué podés adelantar del concierto?

- Estás en lo correcto, mis shows son íntimos, alegres, reales, auténticos. Y te voy a leer un poema de cómo miro mis conciertos y mi gira. A mi gira le puse "En mi sala", porque es cómo escribo mis canciones. Las canciones las escribo en la sala de mi casa, donde estoy solo, con mi guitarra, y es donde sale la primera ilusión, que es la canción terminada. Quería llevarles a ustedes este concepto de lo que es estar en la sala de mi casa, donde esa energía y esa ilusión se crea, y lo mismo se hace para un show en vivo. Entonces, este poema para mi gira que es: "Con la ilusión tatuada en el alma, los quiero invitar a una noche mágica de música donde les contaré y cantaré las historias que habitan en mi primer disco Inmutable. Un show en vivo que nació en el rincón más sincero de mi sala, con una guitarra en mano y mil sueños por contar. Este disco es mi reflejo, cómo quiero ser yo, cómo quiero cantar, cómo me voy a expresar y eso incluye a veces decir lo que muchos callan. En este show creado junto a un equipo de gente increíble, quiero llevarlos de la mano en un viaje por cada acorde, cada verso, para que juntos celebremos este lanzamiento. Así que pasen adelante, siéntanse en casa, porque la sala está lista para cantar con ustedes". Lo que quiero hacer es que ustedes, a la hora de estar presentándose a mi show, sientan que están entrando a la sala de mi casa.

¿Qué es lo que más te gusta o recordás de tus visitas anteriores a la Argentina?

- Uy, esta respuesta es muy difícil porque Argentina a mí siempre me ha tratado muy bien y tengo muchos buenos recuerdos acá, siempre me hacen sentir en casa. Pero bueno, mi primer viaje a Argentina inicia en el 2012, me vine a estudiar dos años música, hice muchas amistades, tengo amores pasados que me inspiraron a escribir canciones al día de hoy... Después, tal vez el segundo recuerdo más grande que he tenido aquí en Argentina fue el año pasado, que vine a grabar aquí mi primer disco Inmutable y, dentro de la creación de este disco, mi inspiración en Argentina es impresionante. Argentina siempre me recibe con los brazos abiertos, la energía fluye y este viaje significa mucho para mí porque, todo lo que nació aquí en Argentina, lo vengo a presentar por primera vez, así que se podría decir que Argentina me ha regalado los mejores recuerdos de mis primeras alegrías musicales.

Dónde comprar entradas para Zaravia en Niceto

El artista internacional vuelve al país a presentar sus nuevas canciones en formato full banda y con su nuevo álbum Inmutable, un disco que encapsula su esencia e influencias. Las entradas se encuentran disponibles a través de Passline.