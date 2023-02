Nemirovsky, líder de Tierra del Fuego: "El tango tiene un alma que lo hace entrañable",

Pablo Nemirovsky, bandoneonista, compositor y escritor argentino quien en 1976 se exilió en París, donde integró el Cuarteto Cedrón y tocó con artistas como el Cuchi Leguizamón y el Chango Farías Gómez, lanzó al frente de la orquesta Tierra del Fuego, su sexto disco "La variante del tango", un trabajo instrumental inspirado en la música rioplatense y con el vuelo de improvisación.

Reconocido en Europa, continente al que llegó cuando tenía 18 años junto a su familia, tras el golpe militar en Argentina, Nemirovsky coqueteó con varios géneros antes de enamorarse de la música porteña, a la que se dedicó completamente, ya que según contó en charla con Télam, siente que de algún modo lo acerca a sus raíces, a su identidad.

"La distancia acerca; hacer una música que tenga que ver con el lugar de donde uno viene, ayuda a mantener un vínculo que se podía haber roto con el tiempo -afirmó-. Hace más de 40 años que vivo en París, pero no me imagino hacer una música que no tenga nada que ver con Buenos Aires".

"Podemos cambiar de país, estudiar cualquier tipo de música, pero al final llevamos nuestra infancia a cuestas", afirmó el músico que construyó un camino que lo llevó a tocar con destacadas figuras, entre los que se cuentan, además de las mencionadas, Juan José Mosalini, Angá Diaz (Buena Vista Social Club) y Minino Garay, entre más.

Tierra del Fuego, quinteto integrado por argentinos radicados en Francia y que desde 1989 viene trabajando, presentó a sala llena en Café de la Danse, París, "La Variante del Tango", que incluyó pintura en vivo del artista plástico Ricardo Mosner, autor de la tapa y las ilustraciones interiores del disco.

En este trabajo, Nemirovsk y (quien además toca flauta traversa) vuelca en piezas propias su personal mirada del tango y convocó a Didier Petit en chelo y voz, a Khalid Kouhen en percusión, a Suzanne Ben Zakoun en piano y voz y a Santiago Quagliariello en contrabajo.

El músico compuso junto al cantante Ariel Prat, "La Variante del tango", canción que cierra y da título al disco, y del que participa el guitarrista argentino Nico Pérez, porteño radicado en Barcelona, y el acordeonista francés de jazz Noé Clerc.

El trabajo también contempla "Ave se va", canción basada en un poema de Pablo, de la que participa el dúo Rovski, formado por las voces de su hija Sonia Nemirovsky y de Olive Perrussonla, y la guitarra de Tomás Gubitsch, quien tocó con Invisible y Astor Piazzolla; y "La otra Buenos Aires", milonga de Nemirovsky y del poeta Matías Mauricio, con la voz invitada de Cristina Vilallonga, cantante del legendario grupo Gotan Project.

Télam: Si bien podríamos decir que el tango es el corazón del álbum, la improvisación confiere cierto aire jazzero. ¿Lo ves de ese modo?

Pablo Nemirovsky: No sé si el tango es el corazón, supongo que sí, pero es ante todo fuente de inspiración para mis composiciones, que son también puntos de partida para momentos de improvisación, en los cuales cada uno de los músicos tiene momentos en los que toma la palabra. Lo que viene del jazz no es ni la armonía ni el ritmo, sino el concepto de libertad, el álbum fue grabado prácticamente en directo, y cada una de las versiones de cada tema era completamente distinta de la anterior o la siguiente.

Es importante que la música esté en movimiento, ese movimiento da una impresión de fragilidad, y es esa fragilidad la que me atrae. Personalmente, no digo que esto sea ni mejor ni peor que otra opción, pero cuando escucho una composición, me gusta si no entiendo del todo lo que está pasando en ella. Prefiero que las formas no sean claras, hay más fuerza cuando se deja entrever algo que cuando se ve claramente.

T: ¿Cómo describirías concepto de este nuevo trabajo?

PN: El álbum parte de las ganas de prolongar y dejar constancia con un "cd pictórico" de algo que comenzó en 2021, es decir mi colaboración con el pintor Ricardo Mosner, con quien veníamos haciendo una serie de conciertos con pintura en directo. Los colores y las formas de los frescos que Ricardo "paría" en cada concierto formaban parte de la música. Después de todo, la música no es otra cosa que forma y color.

T: ¿Cuánto influyó en tu música el hecho de haber tocado en el Cuarteto Cedrón y otros emblemas de la música popular argentina como Leguizamón?

PN: Cada músico con quien trabajo me aporta algo diferente, la música en general, y el tango en particular, son parte de una creación colectiva.

Con el "Cuchi" compartimos un concierto y lo acompañamos, si no recuerdo mal, en dos o tres temas junto a la cantante salteña "Negra" Chagra. Más que el hecho de haber tocado con él, lo que recuerdo con más cariño es haberlo oído hablar. Si existiera en el mundo un ejemplo de la muletilla "un tal habla como un libro abierto", ese "tal" sería sin duda el "Cuchi" Leguizamón.

Al Tata Cedrón lo conocía y admiraba desde mi adolescencia. Lo encontré de casualidad en una sala de ensayo donde yo tocaba la flauta en un grupo de jazz. Le dejé mi teléfono, y para mi grata sorpresa, al poco tiempo me llamó para integrar la primera versión del Cuarteto (¡que en realidad era un quinteto!) sin bandoneón. Del Tata admiro el compromiso con la música, la voluntad de hacer ensayos haya o no conciertos en vista, y sobre todo, su virtuosismo para elegir poemas, y transformarlos en canciones, cualquiera sea la métrica de ellos. También valoro su personalidad, el hecho de que, al cabo de un compás, su huella sea inconfundible.

T: ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Ariel Prat en el tema que da nombre al disco?

PN: Hace ya unos cuantos años vengo trabajando con él. En tiempos de plena pandemia, se me ocurrió un título para desdramatizar y poner un mínimo de humor en una situación que no era muy agradable, valga el eufemismo, fue así que pasé inmediatamente de "La Variante Delta", a la idea de "La Variante del tango".

Inmediatamente llamé a Ariel y le propuse que aprovecháramos ese momento de paréntesis obligatorio, para componer ese tema, que habla de las transformaciones y de la historia sinuosa del tango, que por más que se transforme y mute a través del tiempo, sigue siendo el mismo, porque conserva siempre un color y una atmósfera propia.

Ariel me pidió que comenzara con la música, entonces le mandé un borrador con una vaga idea musical, y a la media hora él me envió la letra casi completa, luego, entre los dos fuimos puliendo la letra como la música, tal es así que ambos firmamos letra y música...

T: ¿Cómo ves la escena del tango actual en Francia y en el mundo?

PN: Constato que el tango es una música viva, casi diría universal, que echó raíz por todo el mundo y que seguirá su camino. La dificultad del tango es la misma que la del jazz o que la de cualquier otra música hecha por fuera de los moldes de la mezcla insípida, preponderante hoy en día, y fabricada según fórmulas mágicas cuyo único objetivo es el de generar dinero. Contrariamente a las músicas que "pescan" en las redes los productores de imágenes, el tango, desde el más simple hasta el más sofisticado, si está hecho con sinceridad, tiene un alma y algo inexplicable que lo identifica y lo hace entrañable.

Con información de Télam