Hackett: “La música para mí es una aventura y necesita tiempo y espacio para respirar”

El guitarrista inglés Steve Hackett, miembro original de Genesis, volverá al país y tocará nuevamente con la banda local Genetics este viernes en el Luna Park, con entradas completamente agotadas, para recrear el mítico disco doble en vivo “Seconds Out” (editado en 1977), en el marco de una serie de recitales por Sudamérica.

“Estoy emocionado por el interés en todos mis shows, la audiencia también ha crecido a lo largo de los años, lo cual es fantástico; es muy especial tocar las maravillosas canciones de Genesis que integran ‘Seconds Out’ en esta gira con Genetics”, dijo en charla con Télam Steve Hackett, figura clave del rock progresivo que surgió en el Reino Unido y se desarrolló fuertemente en la década del 70.

El primer encuentro en un escenario entre Hackett y Genetics se dio en 2015 en dos recitales que realizaron en el teatro Coliseo y, un año después, uno en Lima, Perú.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Hackett, de 73 años, recordó con cariño aquella experiencia compartiendo escenario con el grupo que lleva 12 años de trayectoria y está integrado por Daniel Rawsi (batería), Claudio Lafalce (bajo y guitarras), Leo Fernández (guitarras y bajo), Horacio Pozzo (teclados) y Tom Price (voz)

“Fue un gran éxito y todos nos llevamos tan bien que fui con ellos a Perú. Estoy encantado de unirme a ellos nuevamente en esta gira completa por Sudamérica. Todos son chicos encantadores, buenos amigos y músicos fantásticos”.

El músico que entró a Genesis en 1971, estuvo por última vez en la Argentina en marzo de 2018, cuando se presentó junto a su propia banda en el teatro Gran Rivadavia.

Esta presentación forma parte de la gira “Seconds Out and more 2023”, que también incluirá Lima, Santiago de Chile, San Pablo y Río de Janeiro.

Ya se agotaron las entradas para el show del viernes a las 21 en el Luna Park, donde esta vez interpretará “Seconds Out” , disco que incluye clásicos como “Supper’s Ready”, “Firth Of Fifth”, “Carpet Crawlers” y “Cinema Show”, entre otros.

Este álbum fue el último que contó con la participación de Hackett antes de lanzarse como solista, y este concierto incluirá algunas de sus composiciones que integran su rica discografía,

Por su parte, Genetics anunció que el 5 de diciembre (sin la presencia de Hackett) ofrecerá un concierto en el teatro Gran Rex, donde hará eje en "Selling England by the Pound", disco que cumple 50 años este año.

Télam: ¿Qué recuerda de haber tocado con artistas como Steve Howe, Chris Squire o Brian May?

Steve Hackett: Disfruté tocando con los tres artistas, todos músicos igualmente talentosos e inspiradores. Sentí que Steve Howe y yo éramos como opuestos complementarios, cada uno con algo especial y diferente que ofrecer y aportar a GTR. Brian May y yo compartimos muchos intereses y cosas en común y también nos inspiramos mutuamente con algunas ideas musicales geniales. Chris tenía un sonido de bajo increíblemente fuerte y único y nuestras ideas para el álbum “Squackett “ fluyeron y se unieron de una manera muy natural.

T: Su álbum favorito de Genesis es “Selling England by the Pound”, ¿qué recuerda de esa época?

SH: Siento que Genesis realmente se estaba consolidando en ese momento y la música de Genesis florecía con muchos sonidos e ideas nuevos junto con ritmos y melodías fuertes, creando música particularmente fuerte. “Dancing with the Moonlit Night” fue increíble, abarcó varios géneros musicales y se construyó de una manera extraordinaria desde la inquietante voz al principio hasta un clímax inmensamente poderoso, y luego hasta el hermoso patetismo al final. Lo veo como una canción de viaje especial. El alcance y el ingenio de la música de Génesis en el momento de ese álbum fue excepcional.

T: Su primer álbum solista fue “Voyage of the Acolyte”, ¿que recuerda de esa época?

SH: Fue una alegría para mí grabar mi primer disco. Había estado trabajando en ideas musicales durante bastante tiempo, así que todo estaba listo para volar y el álbum se armó de forma natural. Sentí que el álbum tenía una cohesión y una atmósfera mágica. También tuve un buen equipo a mi alrededor con contribuciones de Phil Collins, Mike Rutherford y mi hermano John, entre otros.

T;¿Cómo convive con la actual tecnología de difusión de música, que “sugiere” al artista a publicar canciones aisladas, relegando el lanzamiento de una obra completa?

SH: No hay nada de malo en lanzar sencillos, pero siento que un álbum brinda la oportunidad de tener una sensación de viaje y brindar una amplia gama de música. La música para mí es una aventura y necesita tiempo y espacio para respirar y participar plenamente.

T: ¿Cuándo se puso en contacto con Genetics por primera vez y cómo surgió la idea de tocar juntos?

SH: La banda me contactó por primera vez hace unos años cuando su cantante principal había muerto trágicamente de forma inesperada. Me preguntaron si podía sumarme a ellos para un show y quise darles mi apoyo.

T: ¿Qué se puede esperar del show del Luna Park?

SH: Pueden esperar un concierto poderoso con la música de Génesis más excepcional. Será una experiencia extraordinaria.

Con información de Télam