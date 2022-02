"Seguir viviendo sin tu amor", el podcast de Télam Radio a 10 años del fallecimiento de Spinetta

En ocasión del 10° aniversario del fallecimiento de Luis Alberto Spinetta, Télam Radio produjo el podcast "Seguir viviendo sin tu amor", en el cual entrevistó a su amigo Emilio Del Guercio; los músicos que fueron parte de sus bandas, Leo Sujatovich y Nico Cota; su entrenadora vocal, Grace Cosceri; la música Liliana Vitale; el director de la película "Fuego Gris", Pablo César; su amigo y productor, Miguel Grinberg; y el escritor de "Martropia - Conversaciones con Spinetta", Juan Carlos Diez.

A continuación, una síntesis de las reflexiones de los entrevistados:

"Mis recuerdos de Luis son muchísimos pero los que tienen más impacto emocional en mí son los de nuestra adolescencia o casi niñez porque yo lo conocí a los 13 años. Fuimos compañeros de colegio, nos hicimos muy amigos. (...) Lo recuerdo en mi vida como una persona fundamental en esa etapa de la adolescencia en la que uno va construyendo o reconstruyendo lo que sus mayores le enseñaron".

Emilio Del Guercio

"Tuve la alegría de que me haya invitado a cantar en cinco de sus últimos discos y fue una experiencia realmente trascendental porque estar junto a un artista tan creativo, tan curioso, tan despierto, generoso. Un intercambio de energías muy compatibles".

Grace Cosceri

"Luis siempre fue un entusiasta, un tipo que se encendía. A la hora de juntarse, a la hora de pensar y tocar algo diferente. Yo era joven, tenía 21 años, me sentí muy a gusto rápidamente con el espíritu que tenía él, cualquier entusiasmo se potenciaba por mil. Cualquier acorde explotaba y cualquier combinación de acorde entre lo que podía tocar él y lo que podía tocar yo nos sacaba siempre una sonrisa".

Leo Sujatovich

"Lo más fuerte para mi fueron esas conversaciones hasta las mil de la mañana donde (Spinetta) hablaba con mi viejo, de filosofía, arte, música, política. Escuché con todos mis poros todo lo que sucedía. Se me pone la piel de gallina de solo recordar el privilegio de haber compartido de un modo tan cercano con un ser de una impecabilidad irrepetible. Se podría hacer una religión o una filosofía, como un nuevo Tao Te Ching con las letras de Luis, es infinito y lo tenemos para siempre".

Liliana Vitale

"De chico comencé haciendo cortometrajes y (siendo) muy joven, en 1992, le llevé a Luis un proyecto de un guion que había escrito junto a Gustavo Viaud pensando que él podía darnos su música o acompañar, dado que el guion presentaba una característica: no tenía diálogos. Era una apuesta a todo o nada. Lo fui a ver una tarde de lluvia a su estudio de la calle Iberá, le leí el guion y me dijo que se iba a tomar unos días. Me llamó al día siguiente y me dijo: 'Pablo yo tengo que hacer toda la música, porque la que ya hice está destinada a otros momentos de mi vida'. Casi me desmayo".

Pablo César

"De Luis aprendí a confiar en el instinto y en ese riesgo que por ahí uno puede tomar y mandarse en la de uno que también significa defender la de uno e ir en esa, seguro y confiado, es algo muy fuerte que nos dejó".

Nico Cota

El periodista y escritor Juan Carlos Diez, autor de "Martropia, Conversaciones con Spinetta" relató: "Mis encuentros con Luis Alberto siempre fueron de alegría, de placer y de mucho trabajo, ya que nos reunimos por más de 5 años para trabajar en el libro, siempre estaba presente la creatividad. Era un placer estar con él ya que era una persona no solamente muy inteligente, creativa y de una riqueza de pensamiento muy particular sino que tenía un sentido del humor muy grande".

Juan Carlos Diez

Producción general, entrevistas y locución: Alelí Alegría Cuba

Edición: Lucila Bidondo

Diseño de portada: Victoria Benzaquen

Link de episodio: https://open.spotify.com/episode/3wXkAWIAwipeppf8vvb7vO?si=pieVEPdyRRCAxEc11maUrw

Con información de Télam