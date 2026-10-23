Soy Rada humilló a Javier Milei con una frase letal en vivo: "Sin parar"

El humorista Soy Rada lanzó una chicana contra el presidente Javier Milei durante la emisión de Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en El Trece. En el marco del cumpleaños número 56 del mandatario, los integrantes del ciclo propusieron distintos regalos para el jefe de Estado.

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Todo comenzó cuando Pergolini recordó que Milei cumplía años y propuso pensar qué podían regalarle. "¿Qué le podemos regalar al Javo? Porque no es fácil regalarle a una persona", planteó el conductor.

Soy Rada tomó la palabra y lanzó su primera ocurrencia: "Tengo una idea: plan de gigas ilimitado. Así nunca se queda sin internet y puede tuitear sin parar". El comentario apuntó a la actividad del Presidente en las redes sociales, donde suele publicar mensajes y responder a sus críticos. Pergolini siguió el juego y agregó: "No es mala. Supongo igual que le pagan la cuenta del celular ahora".

La conversación continuó con otra propuesta de Evelyn Botto, quien sugirió regalarle "un curso de manejo de la ira". El conductor coincidió con la idea, aunque ironizó sobre la agenda del mandatario: "Le vendría bien. Creo que el Presidente no tiene tiempo para un curso de manejo de la ira”.

Soy Rada humilló a Javier Milei con un comentario en vivo.

La referencia a los 20 mil millones de dólares

La última chicana de Soy Rada llegó con una propuesta de mayor impacto económico. "Tengo otro: 20 mil palos verdes", dijo el humorista, en referencia a una suma de 20.000 millones de dólares. Pergolini respondió con otra ironía vinculada a Estados Unidos: "Está bien. Creo que ya se lo da Trump dentro de poco, así que va a ser difícil".