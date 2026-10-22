Después del bochorno por la entrevista pactada, Viale y Milei hacen otro papelón: "20 mil millones"

El presidente Javier Milei celebró el "superávit energético" que tiene la Argentina y lo relacionó con las "reformas" que hizo su gobierno, aunque evitó mencionar la construcción del gasoducto para transportar el gas de Vaca Muerta (primero llamado "Néstor Kirchner", luego renombrado como "Perito Francisco Pascasio Moreno"), realizada durante el gobierno de Alberto Fernández.

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El jefe de Estado habló con Jonatan Viale en Radio Rivadavia, en lo que fue la primera nota desde aquella que le dio en febrero de 2025 para hablar de la estafa de la criptomoneda $LIBRA. En ese momento, lo más destacado no fue el contenido periodístico de la nota: las imágenes trascendieron porque, en medio del a entrevista grabada, el asesor presidencial Santiago Caputo irrumpió y le dijo al Presidente que no podía responder lo que le preguntaban; Viale, en lugar de insistir, dio marcha atrás y hasta le consultó a Milei qué quería que le preguntara.

Qué dijo Milei sobre el "superávit económico"

En su análisis, el Presidente expresó: "Argentina el año que viene tiene vencimientos de deuda por 25.000 millones de dólares. Nosotros estamos holgados para cubrir esa situación, estamos tranquilos. Nosotros tenemos cerrado el programa financiero hasta el año que viene sin ningún problema".

"Yo les hago una pregunta. Imagínense si, además, Argentina tuviera un déficit fiscal de 5, 6, puntos del PBI, como que tenía, y tuviéramos que ir a buscar 35.000 millones de dólares más. O sea, habría que ir a buscar al mercado 60.000 millones de dólares", continuó Javier Milei.

Luego, el mandatario se preguntó qué habría pasado si el Gobierno no hubiese hecho "las reformas del sector energético que hacen que hoy seamos altamente superavitarios" en lo que respecta a energía. "Hoy tenemos un superávit energético de más 10.000 millones de dólares", sostuvo.

Sin embargo, Milei no mencionó que el gasoducto que facilitó esas exportaciones de energía fue construido durante el gobierno de Alberto Fernández e inaugurado el 9 de julio de 2023. "Si nosotros no hubiéramos hecho las reformas que hicimos, hoy tendríamos un déficit energético de 20.000 millones de dólares. ¿Ustedes se imaginan lo que sería la situación de la economía argentina?", concluyó el libertario después de su viaje por España, ante la atenta escucha de Jonatan Viale.