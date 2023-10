Con foco en la cocina del NOA, vuelve "Aventura Gastronómica Argentina"

La nueva temporada de "Aventura Gastronómica Argentina", que con la chef Teodelina "Toti" Quesada como anfitriona y Sole Pastorutti como acompañante especial propone un recorrido por la cocina y cultura de las provincias de Salta y Jujuy, llega esta noche a las 22.30 a la señal Sony Channel.

Luego de una primera entrega que exploraba en profundidad la provincia de Buenos Aires -en aquella oportunidad de la mano de Tefi Russo-, el docu-reality regresa para poner el foco en una de las regiones más ricas, diversas y atractivas del país.

"Siempre ir al Norte tocó una fibra mía muy particular que creo que en ningún otro viaje y en ningún otro destino llega a tocarse de ese modo. Es una cocina con mucha historia, con mucha identidad, que nos representa desde un lugar distinto y que quizá no está tan influenciada por distintas culturas culinarias", planteó Quesada en charla con Télam.

El programa, que tuvo versiones en México y Colombia, busca dar un enfoque diferente al de otros títulos de viajes gastronómicos y se traza como objetivo descubrir las raíces y tradiciones de cada lugar y región de una manera entretenida pero también demostrativa.

En cada uno de los 6 nuevos episodios, Quesada invitará a conocer una ciudad o localidad diferente (Salta, Cafayate, Lozano, Tilcara, Purmamarca, San Salvador de Jujuy, entre otras) de la mano de destacados chefs locales. Juntos visitarán a productores, comunidades y pastores con el propósito de conocer sus cultivos e ingredientes representativos como queso de cabra, pimentón, porotos, papa, quinoa y sal extraída de las salinas.

Luego, con el marco de característicos paisajes e inspirada por las distintas canciones del último disco de Soledad Pastorutti, "Natural", la anfitriona reversionará los platos a su manera.

La ligazón de la autora y cantante folclórica con la cocina autóctona se plasmó, además, en las cinco funciones de presentación de su más reciente álbum en el Teatro Coliseo en julio último y se repetirá el próximo 9 de noviembre con una propuesta denominada "Experiencia Natural", que se desarrolla en el foyer del primer piso de la sala una vez terminado el recital.

"Tengo un vínculo de cariño, de mucho interés y de mucha investigación, sobre todo con la empanada, que fue un plato en el que pasé mucho tiempo para poder encontrar mi propia versión", contó "Toti", acerca de cómo se relacionaba con la cocina del NOA antes de este programa.

Télam: ¿Qué es lo que te atrajo de esta propuesta? ¿Qué desafíos implicaba esta "aventura"?

Toti Quesada: Lo que primero me atrajo fue el destino, el norte; es un lugar que adoro, que disfruto, que siempre me genera intriga y ganas de seguir conociendo y recorriendo. Y bueno, el destino vinculado a lo que era la propuesta de gastronomía y el poder descubrir productores, lugares a los que quizá uno desde el turismo no llega. Conocer a chefs, que a muchos yo ya los conocía de nombre y los admiraba.

Los principales desafíos de esta aventura eran poder inspirarme; poder inspirarme en los productos, poder pensar platos que no solo resulten interesantes para mí, sino también para los chefs con quienes cocinaba, y que también fueran platos que ayuden a resaltar el producto que nos compartía cada productor. Poder hacer un plato que le rinda honor a todo ese trabajo que hay detrás del producto.

T: ¿Qué es lo que más te sorprendió de la gastronomía del NOA?

TQ: Lo que más me sorprendió quizá no sean directamente las preparaciones o lo gastronómico, sino el respeto de todos quienes nos enseñaban su cocina frente a sus abuelos, frente a las generaciones que los antecedían en esto. Todos siempre te decían, "mi abuelo lo hacía así", "y esto era de mi abuelo", "y en la casa de mi abuelo"; es como el respeto a la historia y cómo se sigue cuidando. Creo que es un valor muy lindo y que no lo encontrás en todos lados.

T: ¿Qué distingue a "Aventura Gastronómica Argentina" dentro de una ya prolongada tradición de programas culinarios? ¿De qué manera dirías que da un giro al género?

TQ: Creo que lo que lo hace especial es la atención y el tiempo que le dedica no solo al chef, que quizá a veces es la estrella, sino también al productor. Creo que en este programa se da un equilibrio muy lindo y muy difícil de lograr; te enamorás del chef, te enamorás del productor, te enamorás del producto, te enamorás de los paisajes. Entonces en todo un capítulo y en una imagen tenés un montón de puntas que hacen después al plato y a la receta. Y las recetas empiezan a tomar un poco más de sentido, porque hay una historia que te hace valorarla muchísimo más.

T: ¿De qué manera se va a dar la participación de La Sole en el programa?

TQ: Lo de La Sole fue de las experiencias y las sorpresas más lindas del programa. La realidad es que música y cocina, creo que para la mayor parte del mundo, del universo, se vinculan. Siempre da mucho placer cocinar y escuchar algo lindo de fondo. La música de La Sole, sobre todo de este álbum, "Natural", es muy potente. Las letras son muy fuertes, te llevan a lugares conocidos, te llevan al hogar, al paisaje, a los amores. Creo que son todas sensaciones y experiencias que están vinculadas con algún momento de comer.

Entonces la idea era poder unir toda esta música y esa profundidad con todos los sabores y los colores y aromas de la cocina. Y desde el primer momento en que nos vimos bastaron dos comentarios o dos chistes de parte de ella (porque yo era la que estaba por ahí un poco más nerviosa) para romper el hielo y hacernos sentir como si nos conociéramos de antes.

T: En las últimas décadas el paladar argentino parece haberse abierto a nuevos sabores y culturas, en parte gracias a la difusión que canales, programas y cuentas en redes sociales especializados le dan a este mundo. ¿Qué importancia le asignás al rol que tiene la TV en esta "apertura"?

TQ: Yo creo que es un rol fundamental. Están quienes pueden viajar por el mundo y descubrir sabores y quienes pueden viajar a través de imágenes, de programas, de personas. Entonces la tele hace que todos podamos acceder a algo que quizá no para todos es tan simple, y eso despierta interés, ganas de probar y de conocer. Creo que la combinación de esos programas que te muestran paisajes y estilos de cocina con aquellos que te brindan una clase, recetas o lo que fuera, hacen que la gente pueda aprender, tener más intriga y desarrollar cosas nuevas.

