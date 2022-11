Snoop Dogg producirá una biopic sobre su vida íntima y su carrera profesional

El reconocido rapero estadounidense Snoop Dogg tiene entre manos la producción de una película biográfica sobre su vida íntima y su carrera profesional, que en las últimas horas fichó como director al cineasta Allen Hughes, reconocido por haber realizado junto a su hermano el filme de drama postapocalíptico "El libro de los secretos".

Según informó el sitio especializado Indie Wire, Hughes estará a cargo de llevar la historia de Calvin Cordozar Broadus -tal el nombre de nacimiento del artista de 51 años- a la pantalla grande en base a un guion de Joe Robert Cole, quien adquirió cierta notoriedad en el ambiente al trabajar como coautor de los libretos del exitoso tanque de Marvel "Pantera Negra" (2018) y de su secuela, "Pantera Negra: Wakanda por siempre", que llegará mañana a los cines.

Si bien hasta el momento no trascendieron los nombres de los posibles actores que encarnarían al protagonista, sí se confirmó que Universal Pictures estará detrás del desarrollo de la película en conjunto con la productora Death Row Pictures, fundada por el propio cantante.

"Esperé mucho tiempo para darle forma a este proyecto, porque quería seleccionar al director correcto, al guionista perfecto y a la mejor compañía cinematográfica con la que pudiera asociarme y que pudiera entender el legado que estoy intentando retratar en la pantalla y el recuerdo que estoy intentando dejar detrás mío", explicó Snoop Dogg en un comunicado de prensa tras dar a conocer la noticia.

Por su parte, Hughes sostuvo que el autor de hits como "Gin and Juice" y "Drop It Like It’s Hot" es "uno de las figuras más internacionalmente queridas del hip hop", y que "hay algo de su energía que une a muchas personas de los más diversos orígenes".

"No sólo el artista, sino el hombre y su marca, trascendieron generaciones con su conexión y atractivo frente a las audiencias. Su historia es muy auténtica e inspiradora, y tener la oportunidad de contarla me permite viajar una vez más al barrio y decir más de lo que pude en ese momento", agregó el realizador.

La elección de Universal para financiar el filme no es sorpresa, ya que el multipremiado rapero construyó un vínculo cercano con la empresa desde su participación del breve reality "Snoop Dogg's Father Hood", su rol de anfitrión en el show "American Song Contest", las transmisiones especiales del Super Bowl de fútbol americano junto al actor Kevin Hart y hasta una colaboración televisiva con Martha Stewart en una serie de cocina.

Además, la productora ya se encuentra en sintonía con el proyecto, al tener en desarrollo la futura biopic sobre Madonna -escrita y dirigida por la mismísima "Reina del pop"-, así como otra cinta biográfica sobre Cher, producida por la dupla detrás de "Mamma Mia!", Judy Craymer y Gary Goetzman, con guion del ganador del Oscar Eric Roth.

Con información de Télam