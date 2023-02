Llega al streaming la propuesta retro-futurística de "Hello Tomorrow!"

La serie "Hello Tomorrow!", nueva propuesta de comedia dramática y ciencia ficción y de temática y estética retro-futurística protagonizada por el premiado actor estadounidense Billy Crudup en el papel de un talentoso vendedor de viajes de vacaciones en distintos alojamientos ubicados nada menos que en la Luna, podrá verse desde el próximo viernes en la plataforma de streaming Apple TV+.

En la tira de diez episodios, que tendrá su lanzamiento con tres primeros capítulos y luego seguirá de forma semanal, el intérprete -galardonado por su papel de reparto en la exitosa "The Morning Show" y en filmes como "Casi famosos" (2000) y "En primera plana" (2015)- encarna a Jack Billings, el ambicioso líder del equipo de ventas de tiempos compartidos que encabeza la trama.

Inspirador con sus compañeros y completamente convencido de que el futuro está lleno de esperanza, Jack tiene el máximo objetivo de ofrecerles una revitalización y un cambio de vida a sus clientes, aunque cada vez está más cerca de que su optimismo lo lleve a perderse en la red de ensoñación que promete, imagina y del que se sustenta.

Pronto, algunos problemas que amenazan el negocio y la inclusión en el equipo de un joven vendedor cambiarán todo el panorama para el protagonista, que a pesar de hablar de un mundo en el que todos "pueden tenerlo todo" y en el que se vive "con milagros en la punta de los dedos", parece ocultar más preocupantes secretos de los que aparenta.

Cocreada por Amit Bhalla y Lucas Jansen, "Hello Tomorrow" cuenta además con la participación en el elenco de figuras como Hank Azaria, doble ganador del Emmy recordado por su trabajo en "Ray Donovan", y Jacki Weaver, dos veces nominada al Oscar por "Reino animal" (2010) y "El lado luminoso de la vida" (2012); junto a Alison Pill ("Milk") y Michael Harney ("Orange is the New Black").

Haneefah Wood ("Truth Be Told"), Dewshane Williams ("The Umbrella Academy"), Dagmara Dominiczyk ("Succession"), Matthew Maher ("Outer Range"), W. Earl Brown ("Imperdonable") y Susan Heyward ("Orange is the New Black"), entre más, completan la lista de intérpretes de la producción, desarrollada por MRC Television y Mortal Media.

Con información de Télam