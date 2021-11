La serie de ficción no lineal "Trama" estrena mañana de forma gratuita y por streaming

La serie argentina de ficción no lineal "Trama", que este año resultó ganadora de la beca de creación del Fondo Nacional de las Artes, tendrá su estreno mañana en la plataforma de streaming gratuita y de cine independiente Reticular Films.

Realizada por el director, escritor y actor Jada Sirkin -uno de los fundadores de la plataforma- junto a Dama David, la tira de ocho episodios que se distinguen por la posibilidad que ofrecen de verlos en orden indistinto cuenta con los protagónicos de Manuel Fanego, Rubens Correa, Franco Antonio de la Puente, Julián Ekar y Pato Balado, entre más.

Las distintas historias que componen la particular narrativa de "Trama" siguen a distintos personajes en situaciones cotidianas en las que descubren aspectos de sí mismos y de sus relaciones con los demás, con cruces entre ellos que dan como resultado una consonancia inesperada entre las sensibles y personales temáticas que rodean a cada uno.

Rodada en Buenos Aires y otras locaciones internacionales como la localidad chilena de Pucón y las ciudades de Portland y Vancouver, en Estados Unidos y Canadá, la serie -que en 2022 lanzará nuevos episodios- podrá verse de manera gratuita o a la gorra en www.reticularfilms.com, la plataforma que comenzó a funcionar el mes pasado y que se propone apartarse del circuito comercial y abrirle las puertas a la creación de contenidos audiovisuales independientes y experimentales.

En ese momento, Sirkin aseguró en diálogo con Télam que no le "interesa participar de una lucha por la atención" y que Reticular Films "nació como una necesidad natural de crear un contexto para nuestras investigaciones creativas".

"Claramente nos interesa que las obras sean vistas y que circulen, pero no nos pensamos en una relación de competencia con el resto de las propuestas que circulan en el mercado del arte y el consumo estético", dijo el cineasta sobre el catálogo de filmes y series tanto nacionales e internacionales que pueden verse en la plataforma.

Y en ese sentido, siguió: "Hacemos un tipo de cine que nos parece apropiado para ver en casa, porque no apuntamos a entretener, a generar dinámicas estéticas y narrativas para hipnotizar y capturar la atención. Nos interesan las narrativas más porosas, que dan espacio para el aburrimiento. No es que queramos que la gente se aburra, lo que no queremos es forzar estrategias narrativas para evitar el aburrimiento".

Con información de Télam