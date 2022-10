La serie con Colin Farrell como El Pingüino, eterno villano de Batman, ficha a uno de sus directores

El cineasta estadounidense Craig Zobel, reconocido realizador de la aclamada serie de HBO "Mare of Easttown", se sumó durante las últimas horas como director de "The Penguin", la futura serie de esa plataforma y spin-off del filme "The Batman" que tendrá al irlandés Colin Farrell en el papel de El Pingüino, uno de los clásicos villanos del Caballero de la Noche.

Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, el también autor de filmes como "Prince Avalanche" (2013) y "La cacería" (2020), que tuvo su paso por series como "The Leftovers" y "Westworld", tendrá la responsabilidad sobre los dos primeros episodios y de marcar el tono inicial de la tira, guionada por la showrunner Lauren LeFranc.

Así, Zobel, que obtuvo dos nominaciones en los premios Emmy por su labor en "Mare of Easttown" -el sensible drama policial protagonizado por Kate Winslet que estrenó el año pasado-, tendrá entre manos el que aparentemente será el primero de varias producciones derivadas de "The Batman", la exitosa y reciente película de Matt Reeves con Robert Pattinson en el papel del superhéroe.

En este caso, Colin Farrell volverá a interpretar el personaje que formó parte del filme, donde se lo vio casi irreconocible mediante un destacado trabajo de maquillaje y prótesis que lo transformaron en el grotesco antagonista Oswald Cobblepot.

La serie obtuvo luz verde por parte de HBO Max en marzo de este año, pocos días después de que "The Batman" desembarcara en las salas de cine, y se transformó en uno de los pocos proyectos de DC que siguen en pie después de la fusión de Warner Bros. con Discovery, cuyos nuevos ejecutivos decidieron dar de baja la avanzada película directo para el streaming "Batgirl" y todavía caminan en terreno inestable con las cintas "Flash" y la secuela de "Aquaman" por distintas situaciones con sus respectivas estrellas Ezra Miller y Amber Heard.

"The Penguin" será producida por 6th & Idaho, la productora de Reeves, junto a Dylan Clark Productions y Warner Bros. Television, y contará con Zobel, Daniel Pipski y Rafi Crohn como productores ejecutivos.

En diálogo con la prensa meses atrás, después de la confirmación de la serie, Reeves elogió la actuación de Colin Farrell en su filme y aseguró que "tener la oportunidad de explorar con detalle la vida interior de ese personaje es un placer absoluto".

"El mundo que creó Reeves en 'The Batman' es uno que hace necesario tener una mirada más profunda a través de los ojos de Oz. No puedo sentirme más entusiasmo por continuar esta exploración en la que Oz transita la oscuridad que lo lleva a convertirse en El Pingüino", agregó Farrell en esa oportunidad.

