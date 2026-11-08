Cómo seguir en vivo la llegada del papa León XIV a la Argentina: TV, streaming y transmisión

El Papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Cómo seguir sus actividades en vivo por internet.

La llegada del Papa León XIV a la Argentina será uno de los acontecimientos religiosos más importantes de noviembre. La visita del Papa a Argentina, prevista durante cuatro jornadas, contará con una cobertura especial para seguir su agenda. Habrá distintas alternativas para acceder a la visita del Papa en vivo desde celulares, computadoras y televisores.

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Dónde ver la visita del Papa León XIV a Argentina en vivo

La principal alternativa para seguir las actividades del pontífice será el canal oficial de YouTube de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). La institución anunció una cobertura especial de aproximadamente 55 horas de transmisión en directo, distribuidas durante los cuatro días de permanencia del Papa en el país.

La programación estará a cargo del equipo de Misioneros Digitales de Argentina, perteneciente a la Comisión Episcopal de Comunicación Social. El objetivo será ofrecer un seguimiento amplio de las actividades del Santo Padre, con periodistas, comunicadores, invitados especiales y corresponsales ubicados en distintos puntos del recorrido.

Para acceder al streaming, será necesario ingresar a YouTube y buscar el canal oficial de la Conferencia Episcopal Argentina, identificado como @ConferenciaEpiscopalArgentina. Desde allí se podrán encontrar las emisiones programadas y seguir los acontecimientos a medida que se desarrollen.

Esta alternativa permitirá acompañar la agenda papal sin necesidad de trasladarse hasta los lugares donde se realizarán los encuentros y celebraciones.

Qué actividades incluirá la transmisión de la visita del Papa a Argentina

La cobertura digital de la CEA no estará limitada a los actos protocolares. Las aproximadamente 55 horas de transmisión contemplarán distintos momentos de la visita apostólica, con el propósito de acercar al público tanto las actividades oficiales como las experiencias de las comunidades que recibirán al pontífice.

Entre los contenidos previstos se encuentran:

Misas y celebraciones religiosas.

Encuentros oficiales del Papa.

Entrevistas a invitados y protagonistas de la visita.

Testimonios de fieles y representantes de distintas comunidades.

Cobertura periodística desde los diferentes puntos del recorrido.

La propuesta buscará ofrecer una mirada más completa de la presencia de León XIV en el país. Además de mostrar los principales acontecimientos de la agenda, permitirá conocer las historias de las personas que participarán de las actividades y tendrán la oportunidad de encontrarse con el pontífice.

La Conferencia Episcopal Argentina ofrecerá una cobertura especial de 55 horas para seguir la visita del Papa León XIV.

Otras opciones de streaming para seguir al Papa León XIV

Además de la transmisión de la Conferencia Episcopal Argentina, habrá otras plataformas digitales para mantenerse informado sobre el recorrido del Santo Padre. Una de ellas será el espacio especial habilitado por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), que realizará una cobertura regional de la gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú.

El recorrido completo está previsto entre el 6 y el 17 de noviembre, por lo que el seguimiento digital permitirá acceder a información de las distintas etapas del viaje. A través de la página web del CELAM se podrán encontrar enlaces a diferentes señales y plataformas oficiales, entre ellas Celam TV, Vatican News en español y los canales de las conferencias episcopales de los países incluidos en la gira.

Cuándo será la visita del Papa León XIV a Argentina

La visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina está prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Durante esas cuatro jornadas, el pontífice desarrollará distintas actividades religiosas e institucionales en el país.

La cobertura de la Conferencia Episcopal Argentina y las alternativas digitales del CELAM permitirán seguir los principales acontecimientos a distancia, con transmisiones en directo y contenidos especiales.

De esta manera, quienes no puedan asistir presencialmente tendrán distintas opciones para acompañar la visita del Papa en vivo y mantenerse al tanto de cada instancia de su paso por la Argentina.