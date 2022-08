Sael: "Los sueños se cumplen cuando trabajás con amor, disciplina y sin buscar fama o dinero"

(Por Javier Berro) El cantante y compositor puntano Sael, que acaba de lanzar su primer EP "El Pibe Vol. 1", aseguró a Télam que el mensaje de su flamante material está destinado "a todos los pibes y chicas que quieren hacer música y que no se animan" y a refrescar que "los sueños se cumplen cuando trabajás con amor, disciplina y sin buscar fama o dinero".

"Yo hago música porque es lo que me mueve a mí, es por lo que me despierto. Lo único que quiero transmitir es que los sueños se hacen realidad, aún cuando no estén los recursos. Se puede ser un pibe que vive en San Luis que nunca se había subido a un avión en su vida y terminar sacando un EP como el mío con la colaboración de algunas leyendas. Es un sueño; lo único que quiero es motivar a otros", señaló el artista.

Santiago Elías Mercado Gómez es el nombre con el que nació Sael en 1998 en la localidad de Villa Mercedes. Desde allí y de manera autodidacta, viendo tutoriales de producción en YouTube y haciendo sus primeros beats con una computadora del programa de Conectar Igualdad, comenzó un camino que hoy marca un nuevo hito con su EP.

En una parada por Buenos Aires, que aprovechó para difundir y celebrar con los suyos la llegada de esta nueva etapa en su carrera, explicó el por qué de su idilio con el reggaetón: "Me nutrí con el reggaetón, desde un principio cuando empecé a producir y componer. Y acá estamos firmes con el género".

Además, el músico promete el segundo volumen de "El Pibe" para "antes de fin de año o como regalito de Navidad": "Estamos enfocados en eso pero no dejamos de hacer música, no dejamos de crear, no dejamos de movernos y trabajando para que las cosas buenas se den pronto".

Desde que en su camino se cruzó con Sisas, un hombre de la industria colombiana que le abrió las puertas en Medellín y le encargó algunas composiciones para otros artistas como Kevin Roldan ("La Trampa" y "Nadie como yo" y Mariah), Maxiolly ("Desnuda" y "Fanático") y Mariah ("Perreito"), Sael comenzó a aparecer en el radar de otras figuras.

Y de la mano de esas composiciones, en 2018 fichó para Black Koi, el sello de Sky Rompiendo, uno de los arquitectos de la consagración del reggaetón como nuevo pop de alcance mundial. El ganador de seis Grammy Latino y colaborador de artistas como J Balvin, Maluma, Ozuna, Karol G, lo puso a trabajar dentro de su estructura.

Hoy es una de las grandes promesas del género que cuenta con el aval de referentes como Randy, Miky Woodz y Jerry Di, que aportaron como invitados en sus canciones, al igual que Emilia Mernes, Ecko y Kevvo, estos últimos dos vitales para sellar "Adelantao" y una primera incursión por un género tan argentino como el RKT.

Télam: ¿Tuvo algo de sufrimiento el proceso del disco en esta búsqueda musical tan perfeccionista que traen las canciones?

Sael: Sufro, sí. Me estreso y me agarra mucha ansiedad, porque uno como artista trata de darle lo mejor a la gente que lo escucha. Hay gente que todavía no me conoce y para ganármela sabía que tenía que hacer algo que les llamara la atención. Creo que hice una buena elección de temas y le puse el "Volumen 1" porque eran tantas las canciones que no entraban todas, pero quedarán para el "Volumen 2".

T: ¿Cómo fue trabajar con una leyenda del reggaetón como Randy? ¿Qué aprendiste de él?

S: Fue muy loco porque a Randy lo conocí primero antes de grabar con él. Habíamos ido a Miami al estudio con Sky y estaba Randy ahí. Lo conocí y el negro tuvo la mejor conmigo, y quedó la buena onda ahí. Después yo tenía el tema "Qué pasa contigo?" y sentía que le hacía falta alguien como él. Le dije a Randy que se lo mostrara y, por suerte, le gustó y me mandó las voces al toque.

T: ¿Naturalizaste el lugar que estás ocupando dentro de la escena y con quiénes te estás codeando?

S: Es un flash para mí, me doy cuenta cuando hago un stop. Ni siquiera cuando hago una pausa sino cuando voy a Villa Mercedes y estoy en la casa donde me crie, donde me encuentro con todos. Y estando ahí capaz me llega una llamada de J Balvin, una videollamada de Sky, o un mensaje de Tainy. O como recién que me llamó Dímelo Flow, que quiere sacar un tema conmigo, y yo de una que sí. Son cosas que me hacen sentir que todo lo que hacemos y los pequeños sacrificios valen la pena.

T: ¿Y cómo fue meterte en un ritmo tan argentino como el RKT? ¿Y cómo ven desde Colombia la irrupción de este género?

S: Fue complicado, porque "Adelantao" en un principio iba a ser todo trap, pero el trap en Argentina ya no se está escuchando mucho y sentía que lo estaba haciendo tarde. Que podía ser un trap y, de la nada, cambiar a un RKT y al final una cumbiecita. Fue una flasheada que tuve y qué mejor que hacerlo con Ecko que está en ese 'vibe' y con Kevvo que 'chantea' y rapea súper bien. Me daba nervios no saber si le iba a gustar o no a la gente, pero el 'feedback' fue tan cheto que estoy súper contento. En Colombia les encanta el RKT. Al principio les cuesta como siempre que escuchás algo nuevo, que trae un sonido más oscuro y del under, más de la calle y no tan pop. Pero siento que Argentina tiene representantes en el ambiente deportivo y en la música, porque los argentinos somos bestias. Que nos reconozcan afuera está buenísimo.

T: ¿Qué aprendiste durante tu estadía en Colombia?

S: Lo que más rescato es la experiencia y el haber aprendido muchísimo. Saber qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, cómo se maneja la gente, cómo entrarles de manera correcta. Quizás al ser tan chico y no tener experiencia, no haber viajado nunca en avión, me ponían en frente de J Balvin y capaz le iba a pedir una foto y a decirle que hacía música. Aprendí a mantener la calma y saber que esos momentos llegan cuando uno trabaja.

T: ¿Se sienten las miradas de esos artistas exitosos, que no se acercan pero que están al tanto de lo que estás haciendo?

S: Me pasa muchísimo. Con Balvin somos panas hace como tres años; hablamos mucho, hacemos videollamadas y cada vez que estoy en Colombia o estamos cerca nos vemos, pero todavía no se me dio la chance de hacer algo. Él me dice que le encanta lo que hago, y estoy seguro que si le encanta seguro terminaremos haciendo algo, pero doy cuenta de que no es el momento. Pero sé que me está tirando buena onda y que apenas sea el momento habrá J Balvin y Sael para todo el mundo.

T: ¿Te interesa seguir componiendo y trabajando para otros artistas?

S: Siempre me gusta hacer música y soy una persona para nada mezquina con lo que hago. O sea, me pasa que hago muchos temas que están buenos y quizás no me sirven a mí pero le pueden servir a alguien más. A Ecko le encantaba un tema mío y le dije que se lo quedara, que no pasaba nada, pero no sé si lo va sacar. Estamos todos detrás del mismo sueño, uno más avanzado que otro, pero al final vamos todos al mismo lugar y es muy lindo aportarle a otro artista que sabe más que yo y que ellos me devuelvan el favor. Es un toma y dame, así que mientras sigo enfocado en lo mío, también estoy dispuesto a colaborar con quien sea.

