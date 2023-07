Por lanzamiento de filme de De la Orden, se hará debate con los camaristas del Juicio a las Juntas

Para dar inicio al lanzamiento nacional del filme documental “El Juicio”, de Ulises de la Orden, que desde abril pasado se exhibe los viernes en el Malba, el próximo miércoles habrá un debate con quienes fueron los camaristas de aquel proceso, impulsado entre Radio y Televisión Argentina y Polo Sur Cine.

Los juristas León Arslanian, Jorge Valerga Aráoz, Ricardo Gil Lavedra y Guillermo Ledesma debatirán con moderación de la periodista Verónica Urriolabeitía en un encuentro que desde las 15.30 se realizará en el hall de Televisión Pública y que incluirá transmisión por streaming a través del enlace www.youtube.com/@rta_se.

La actividad será abierta al público, que podrá participar previa inscripción, escribiendo por correo electrónico a direccionrrii@rta-se.com.ar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El décimo filme del cineasta que en febrero último tuvo su estreno mundial en la Selección oficial Forum del Festival de Berlín, condensa las 530 horas de imágenes de aquel hecho histórico a partir de registro del canal público (entonces denominado Argentina Televisora Color, ATC).

“Empecé a darle vueltas a esta idea hace unos diez años más o menos, caóticamente, sin orden, pero empecé a leer, a mirar en Internet qué había sobre las Juntas porque me motivaba el tema de que el juicio había sido un parteaguas en nuestra historia y estaba completamente fuera de la agenda, nadie hablaba de eso, entonces me dispuse a investigar el tema a ver si el camino me llevaba a hacer una película”, le dijo De la Orden a Télam en abril pasado.

Con información de Télam