Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar en Telefe del sábado 19 de septiembre 2026

El próximo sábado, PH: Podemos Hablar volverá a ocupar el prime time de Telefe con una nueva mesa de figuras del espectáculo, el deporte y los medios. Andy Kusnetzoff recibirá a cinco invitados que llegan al programa atravesados por distintos momentos de actualidad, historias personales y algunas polémicas recientes.

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PH: Podemos Hablar: quiénes son los invitados del sábado 19 de septiembre

La grabación del programa ya se realizó y permitió conocer quiénes serán las figuras que compartirán la noche con Andy Kusnetzoff. La emisión contará con personalidades de diferentes ámbitos, que tendrán la oportunidad de repasar sus experiencias y protagonizar distintos momentos durante el ciclo.

Los invitados de PH: Podemos Hablar para este sábado 19 de septiembre son:

Mauro Zárate , exfutbolista argentino.

, exfutbolista argentino. Sol Abraham , reciente ganadora de Gran Hermano Generación Dorada.

, reciente ganadora de Gran Hermano Generación Dorada. Nati Jota , periodista y conductora.

, periodista y conductora. Eliana Guercio , panelista y figura televisiva.

, panelista y figura televisiva. Alejandro Awada, reconocido actor argentino.

La combinación de perfiles anticipa una emisión con conversaciones sobre actualidad, experiencias personales y situaciones que marcaron sus respectivas trayectorias.

Sol Abraham llega a PH después de ganar Gran Hermano

Una de las presencias que más atención genera es la de Sol Abraham, quien grabó el programa poco después de salir de la casa de Gran Hermano Generación Dorada como ganadora.

La participación de la exintegrante del reality se produce en un momento especial de su carrera televisiva, tras consagrarse en la final del ciclo de Telefe. Su paso por PH: Podemos Hablar permitirá conocer sus sensaciones luego de la experiencia dentro de la casa y compartir la mesa con otras figuras.

También habrá una referencia al universo de los concursos televisivos con la presencia de Yipio, quien realizó su participación en Pasapalabra tras su paso por el reality.

Eliana Guercio y sus recientes conflictos televisivos

Otra de las invitadas será Eliana Guercio, quien regresará a un programa de televisión luego de su polémica salida de A la Barbarossa. Su participación llega después de los distintos cruces que protagonizó con Laura Ubfal durante los debates vinculados al programa.

La presencia de Guercio puede llevar la conversación hacia su recorrido en los medios, su experiencia en televisión y los episodios que recientemente ocuparon espacio en la agenda del espectáculo.

Andy Kusnetzoff estará nuevamente al frente de una nueva edición del programa

Nati Jota, Mauro Zárate y Alejandro Awada completan la mesa

Nati Jota también formará parte de la emisión. La periodista había faltado a la grabación anterior debido a que se encontraba enferma, pero finalmente participó de este nuevo programa.

A la mesa se sumarán además Mauro Zárate y Alejandro Awada, dos figuras con recorridos muy diferentes. El exfutbolista aportará su experiencia dentro del deporte profesional, mientras que el actor contará con su trayectoria en cine, televisión y teatro.

El punto de encuentro y los juegos de PH: Podemos Hablar

Como ocurre habitualmente en el formato conducido por Andy Kusnetzoff, los invitados deberán atravesar distintas instancias durante la noche. El tradicional punto de encuentro será uno de los momentos centrales de la emisión.

Además, habrá una cena compartida y el clásico juego del tejo, una de las actividades que propone el programa para generar situaciones distendidas entre las figuras. En esta oportunidad, los participantes competirán por un monopatín eléctrico.

La emisión de PH: Podemos Hablar podrá verse este sábado 19 de septiembre de 2026 por Telefe, con Andy Kusnetzoff al frente de una mesa que reunirá actualidad, entretenimiento, historias personales y televisión.