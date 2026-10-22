Quiénes son los hijos de Carlos Vives y a qué se dedican: así son Carlos, Pedro, Elena y Lucy

Los cuatro hijos de Carlos Vives construyeron recorridos diferentes, entre el arte, la ciencia y la vida familiar.

Detrás de los escenarios y de las canciones que marcaron su carrera, Carlos Vives también construyó una historia familiar con cuatro protagonistas: Carlos Enrique, Pedro, Elena y Lucy. Aunque comparten el apellido de uno de los músicos más reconocidos de Colombia, sus recorridos no son iguales ni todos están ligados al espectáculo.

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Lucy y Carlos Enrique son hijos de su relación con la modelo puertorriqueña Herlinda Gómez. Por su parte, Elena y Pedro nacieron de su vínculo con Claudia Elena Vásquez, exreina de belleza y empresaria. Entre la música, la actuación y la investigación científica, cada uno fue encontrando sus propios intereses.

La importancia que tienen en su vida quedó reflejada en una publicación que retomó la revista Caras. “Ser papá de estos cuatro personajes espectaculares es la alegría más grande”, escribió el artista.

Carlos Enrique Vives: una vida lejos del espectáculo

A diferencia de quienes eligieron explorar la faceta artística de la familia, Carlos Enrique mantuvo un perfil más reservado. Su recorrido profesional está vinculado con una empresa biofarmacéutica dedicada al estudio del cannabis medicinal, según los perfiles publicados por Caras y Divinity.

Caras lo presentó como director genético de esa compañía y describió una tarea relacionada con los usos terapéuticos de la planta y la promoción de su utilización responsable y regulada. Se trata de un camino diferente al de su padre, más cercano a la ciencia que a los escenarios.

Lucy Vives: música, Filosofía y compromiso social

Lucía, conocida públicamente como Lucy, combinó su formación en Filosofía con una búsqueda artística propia. Participó en videoclips de su padre, entre ellos el de “Tengo Tiempo”, y también compartió con él actuaciones sobre el escenario.

Además, incursionó en la música con canciones como “Cenizas”. Su relación con el arte no quedó limitada a acompañar la trayectoria del cantante: también desarrolló proyectos personales.

Otro aspecto destacado de su perfil es su compromiso con las causas sociales y la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, una faceta que acompaña su actividad artística.

Los cuatro hijos de Carlos Vives construyeron recorridos diferentes, entre el arte, la ciencia y la vida familiar.

Elena Vives: sus primeros pasos en la actuación

Elena es hija de Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez y también encontró un espacio en el mundo artístico. Participó en la serie “El club de los graves”, de Disney+, en la que compartió elenco con su padre.

Esa experiencia la acercó profesionalmente a la actuación y sumó otro vínculo entre la familia y el espectáculo. Su recorrido incluye, además, el interés por la música, según el perfil publicado por Excélsior.

Pedro Vives: el menor de la familia

Pedro es el más chico de los cuatro hermanos. Su vida conserva un perfil menos expuesto, aunque aparece en algunos de los momentos familiares que comparte el músico.

Caras señaló su interés por la música y el arte, pero no consignó una vocación profesional definida. Por eso, su historia no puede presentarse como una carrera ya elegida: forma parte de una etapa de crecimiento y descubrimiento.

Los caminos de los cuatro muestran que llevar el apellido Vives no significa repetir una misma historia. Mientras Lucy y Elena se acercaron a la expresión artística y Carlos Enrique optó por otro ámbito profesional, Pedro continúa construyendo su propio recorrido.