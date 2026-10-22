Quién es la famosa esposa de Carlos Vives: así es Claudia Elena Vásquez

Carlos Vives comparte su vida con Claudia Elena Vásquez, una mujer que construyó su propio recorrido entre los concursos de belleza, la universidad y los negocios. Aunque muchos la conocen por su vínculo con el intérprete de “La gota fría” y “La bicicleta”, su historia también incluye una corona nacional y una formación profesional lejos de los escenarios.

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La empresaria nació en Medellín, Colombia, el 4 de octubre de 1974. Su nombre alcanzó notoriedad cuando representó a Antioquia y fue elegida Señorita Colombia en 1996, a los 22 años. Ese reconocimiento la llevó a participar en Miss Universo 1997 y le dio proyección en el mundo del espectáculo.

Quién es Claudia Elena Vásquez, la esposa de Carlos Vives

Además de su paso por el modelaje y los certámenes, Vásquez estudió Ingeniería Química en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Según su biografía publicada por el Concurso Nacional de Belleza de Colombia, se graduó con honores y posteriormente desarrolló su actividad como empresaria.

Su recorrido permite conocer una faceta que no siempre aparece cuando se la menciona como la esposa del músico: antes de formar una familia con él, ya había combinado su exposición pública con una exigente carrera universitaria.

Con Vives se casó en 2008 y tuvo dos hijos, Elena y Pedro. De esta manera, construyeron una familia que se sumó a la historia del cantante, quien ya era padre de Lucy y Carlos Enrique, fruto de su anterior relación con Herlinda Gómez.

Claudia Elena Vásquez fue elegida Señorita Colombia en 1996, años antes de casarse con Carlos Vives.

Cómo se conocieron Claudia Elena Vásquez y Carlos Vives

El primer encuentro entre ambos ocurrió en un avión, en 1996, cuando ella viajaba a Miami por una sesión de fotos y acababa de convertirse en Señorita Colombia. Sin embargo, aquel cruce no marcó el comienzo inmediato de su relación sentimental.

En un recuerdo que compartió en 2021, recogido por Infobae, la exmodelo contó que su acompañante la animó a acercarse al artista. “Mi chaperona me dijo ‘tómate una foto con él que es mi amigo’ y yo no podía más de la pena”, relató.

La imagen de ese viaje quedó como testimonio de una coincidencia cuyo significado cambió con los años. El propio Vives lo expresó al comentar aquella publicación: “Jamás me hubiera imaginado que eras para mí!!!”.

Así, la historia que empezó con una foto a bordo de un avión se transformó, mucho tiempo después, en una relación y una familia. Un recorrido en el que Claudia Elena mantuvo también una identidad propia, ligada a su formación, su paso por los concursos y su actividad empresarial.