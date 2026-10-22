Quién es la ex esposa de Julián Weich: así es Valeria Wainer

Valeria Wainer, la ex esposa de Julián Weich, mantiene un perfil bajo y comparte en redes sociales algunos detalles de su vida actual.

La vida personal de Julian Weich estuvo marcada por una relación que se mantuvo durante años lejos de la exposición mediática. Su primera esposa, Valeria Wainer, conocida como Valy, es la madre de tres de sus hijos y, después de la separación, eligió un camino alejado de la televisión, con nuevos proyectos personales y una particular pasión por la cultura medieval.

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Quién es Valeria Wainer, la ex esposa de Julián Weich

Valeria Wainer fue la primera esposa de Julian Weich y compartió con el conductor una etapa importante de su vida familiar. Juntos tuvieron tres hijos y, tras la separación, ella optó por mantener un perfil bajo, lejos de los programas de espectáculos y de la exposición habitual de las figuras vinculadas al mundo televisivo.

Conocida en las redes sociales como Valy, Wainer construyó una vida alejada de los medios tradicionales. Sin embargo, a través de su cuenta personal de Instagram, comparte algunos aspectos de su presente, especialmente las experiencias y actividades culturales que disfruta junto a su actual pareja.

En los últimos años, su vida tomó un rumbo particular, vinculado con los viajes, las ferias temáticas y la recreación histórica. Ese universo se convirtió en una parte importante de su rutina y en un espacio de encuentro con personas que comparten su interés por las tradiciones, las artes y la historia.

Tras la separación del conductor, eligió mantenerse alejada de los medios y construyó una nueva vida

La nueva vida de Valy Wainer junto a Marcos Villani

Después de su separación de Julian Weich, Valeria Wainer rehízo su vida sentimental junto a Marcos Villani, con quien lleva casi una década de relación. Ambos encontraron un interés en común en la cultura de la Edad Media y en las actividades que buscan recrear distintos aspectos de ese período histórico

Su vínculo está atravesado por viajes, vestuarios de época, poesía, artes plásticas y encuentros temáticos. En esos eventos participan de propuestas que combinan recreación histórica, fantasía, artesanía y distintas expresiones artísticas.

Lejos del circuito tradicional del espectáculo, la pareja construyó un estilo de vida relacionado con estas experiencias. Entre sus destinos figuran Rusia, Italia y Edimburgo, en Escocia, donde recorrieron museos, basílicas y otros sitios de relevancia histórica.

Las publicaciones de Wainer permiten conocer algunas escenas de ese recorrido, en el que la ambientación, los trajes y los elementos artesanales tienen un papel central. Para ambos, estas actividades representan mucho más que una afición ocasional: son una forma de expresión y una pasión compartida.

Quién es Marcos Villani y cuál es su vínculo con el combate medieval

Marcos Villani es uno de los referentes argentinos del combate medieval, una disciplina que combina recreación histórica y enfrentamientos deportivos con armaduras y equipamiento inspirados en distintas épocas.

Su acercamiento a esta actividad comenzó a través del recreacionismo histórico, un movimiento que ganó presencia en la Argentina a principios de los años 2000. Con el tiempo, se convirtió en uno de los impulsores de la disciplina y participó en la conformación de la primera selección argentina que compitió internacionalmente en 2013.

Valy Wainer lleva casi una década en pareja con Marcos Villani, con quien comparte su interés por la cultura medieval y los viajes.

Villani también estuvo vinculado con Valherjes, uno de los equipos nacionales dedicados a esta práctica. En su trayectoria ocupó cargos como capitán del equipo y vicepresidente de la Federación Argentina de Clubes de Combate Medieval, además de participar en torneos internacionales como el Battle of the Nations.

En ese ambiente se ganó el apodo de “Buhurt Jesus”, asociado con su barba tupida y su pelo largo. Su participación en el circuito incluyó tanto la competencia como la organización y difusión de encuentros medievales.

La pasión medieval que también forma parte de su familia

La recreación histórica ocupa un lugar importante en la vida cotidiana de Villani y su entorno familiar. En las imágenes que comparte en sus redes sociales aparecen sus dos hijos pequeños en contacto con este universo, incluso utilizando parte del equipamiento que él mismo fabrica.

En los últimos años, el referente continuó ligado a la organización de ferias medievales y a la promoción de la disciplina en el país. Su recorrido refleja el compromiso con una actividad que reúne deporte, historia y expresión artística.

Mientras tanto, Valeria Wainer mantiene su vida alejada de la exposición televisiva. Su presente junto a Villani muestra una faceta diferente de la mujer que compartió años de su vida con Julian Weich, marcada por los viajes, los intereses culturales y una pasión que encontró un lugar propio lejos de las cámaras.