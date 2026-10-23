Charly García festeja su cumpleaños número 75 este 23 de octubre. Para homenajear la celebración del músico, el periodista y conductor Gustavo Fabián Sylvestre (más conocido como El Gato Sylvestre) protagonizó un divertido momento al aire.

{{{htmlAmp}}}

El cumpleaños del creador de canciones que marcaron la historia del rock argentino a través de su etapa solista y sus bandas legendarias reunió saludos de miles de fanáticos y, especialmente, famosos. Asimismo, el periodista cantó y bailó al ritmo de No Bombardeen Buenos Aires.

El tema elegido es una pieza emblemática de Charly García, publicada en 1982 en su álbum solista debut Yendo de la cama al living. Este proyecto, que en la actualidad es un himno contra la violencia estatal, fue compuesto y lanzado en medio del conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido.

Charly García saludó a sus fans desde su balcón

Durante la madrugada del 23 de octubre, cientos de seguidores se reunieron frente a la casa de Charly García, en el barrio porteño de Palermo, para homenajearlo por su cumpleaños número 75. Uno de los momentos más esperados de la noche llegó cuando el músico se asomó al balcón de su departamento y saludó a la multitud que lo esperaba en la calle, que respondió con aplausos y muestras de cariño.

La convocatoria tuvo lugar en la esquina de la avenida Santa Fe y Coronel Díaz, donde cada año los fanáticos se reúnen para celebrar al referente del rock nacional. La vigilia congregó a personas de distintas generaciones, que llegaron con carteles, banderas, flores y objetos alusivos al artista. Algunos también se pintaron su característico bigote bicolor.

Durante la noche, las canciones de García fueron el hilo conductor del encuentro. Sin embargo, el saludo desde el balcón se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la celebración. La aparición del artista despertó la ovación de quienes habían esperado durante horas para expresarle su afecto y celebrar un nuevo aniversario de su nacimiento.