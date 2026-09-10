El Pollo Vignolo debatió sobre el rol de Merentiel: "No es ídolo de Boca"

Durante la emisión del programa F90 por ESPN, el conductor Sebastián El Pollo Vignolo puso al aire un mensaje de voz enviado por el streamer La Cobra para debatir sobre el presente y la consideración histórica del delantero uruguayo Miguel Merentiel en Boca Juniors. La consulta giró en torno a si el atacante ya reúne los méritos suficientes para ser catalogado como ídolo de la institución de la Ribera.

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Al responder la inquietud planteada desde el estudio televisivo, el creador de contenido fue categórico sobre la actualidad del atacante xeneize. La Cobra profundizó en su análisis sobre la relación del hincha con el delantero y el peso de la historia del club. "Te digo una cosa: yo creo que todavía hoy no, lo veo muy difícil. Siento que para mí es un jugador extremadamente querido por el hincha de Boca, de mi parte lo quiero muchísimo, pero no sé si todavía presenta las credenciales como para ser ídolo de Boca", afirmó en el audio reproducido al aire.

Las condiciones para alcanzar la idolatría en el club

Para concluir su argumentación, el streamer remarcó cuáles son los factores indispensables que le faltan sumar al atacante para alcanzar esa categoría dentro de Boca Juniors. "Creo que necesitamos más tiempo, más goles o títulos. Es así, no hay mucha vuelta que darle. Esta es mi forma de ver la vida, Pollo. Dale, abrazo", sentenció.

Tras escuchar la nota de voz, en el piso del ciclo de ESPN, donde también se encontraba el panelista Chavo Fucks, el conductor Sebastián Vignolo respaldó la mirada del streamer al señalar que su postura fue coherente respecto a las exigencias que impone la historia boquense.