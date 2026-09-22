El conductor Sebastián Vignolo y el equipo del ciclo deportivo protagonizaron un distendido momento al aire al analizar el festejo del futbolista Lucas Blondel. El lateral de Huracán celebró su gol contra River formando con los dedos la letra M, en una clara dedicatoria que apuntó de manera directa hacia la periodista y pareja del futbolista, Morena Beltrán.

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Al observar las imágenes del partido en la pantalla gigante del estudio, los integrantes de la mesa se detuvieron de inmediato en la particular seña del jugador. Entre risas cómplices y la curiosidad de sus compañeros de programa, la propia Morena se encargó de confirmar el motivo detrás del festejo frente a las cámaras: "Dice que es la M por mi nombre".

Las chicanas de Oscar Ruggeri por la dedicatoria en pleno partido

La revelación generó la inmediata reacción del panel, encabezada por el exfutbolista y panelista Oscar Ruggeri, quien recurrió a su habitual sentido del humor para contrastar el gesto con las costumbres de su época dentro del fútbol profesional. "En mi época no hacían la M acá", disparó el exdefensor de la Selección Argentina, quien advirtió sobre las repercusiones internas que generaban esas actitudes: "Después te agarraban en el vestuario".

En medio del debate sobre cómo realizar diferentes letras y figuras con las manos, Oscar Ruggeri bromeó sobre los códigos del pasado y recreó el tradicional gesto de afecto: "Así se hace el corazón en el vestuario", ironizó entre risas, mientras sus compañeros continuaban comentando las alternativas y la creatividad de los festejos de los futbolistas en la actualidad.

El debate futbolístico sobre la posición y el gol de Lucas Blondel

Más allá de las bromas por el aspecto personal, el conductor Sebastián Vignolo y el panelista Chavo Fucks reencauzaron la charla hacia el análisis estrictamente deportivo y destacaron la gran jerarquía técnica exhibida en la jugada. "Qué buen gol metió", coincidieron en el piso de ESPN, al tiempo que remarcaron que el futbolista llegó en el momento justo, "va al ataque y le pega bien a la pelota".

A partir de esa acción ofensiva, el debate se trasladó a la función táctica que mejor le sienta al jugador en la cancha. Los integrantes del ciclo recordaron su destacado rendimiento en Tigre bajo la conducción técnica de Diego Martínez y discutieron si debe desempeñarse como marcador de punta o si rinde más como un mediocampista clásico por la banda derecha. Por último, los analistas completaron su evaluación remarcando que el futbolista supo capitalizar al máximo los desacoples y problemas defensivos que mostró River en su retroceso para convertir.