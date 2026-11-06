Una periodista paraguaya quebró en llanto y renunció a su programa en vivo en medio de la crisis: "No puedo"

La renuncia de la periodista se produjo en medio de la crisis financiera en Paraguay.

La crisis financiera en Paraguay atravesó también a los medios de comunicación. En medio de la incertidumbre por los ahorros de miles de clientes de Ueno Bank, una reconocida periodista anunció entre lágrimas su renuncia durante la emisión de su programa.

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Se trata de Mina Feliciángeli, quien el martes 3 de noviembre se despidió de Mina en la Tribu, el ciclo que conducía en la radio La Tribu 650 AM y que también se emitía por Unicanal. La comunicadora explicó que no podía continuar en el grupo de medios mientras cuestionaba a su propietario por la situación del banco.

"Yo no sé fingir demencia, gente, y esto es una barbaridad lo que se ha hecho", expresó al aire. Y agregó: "Yo no puedo quedarme acá y hablar mal del dueño del lugar donde trabajo".

La despedida de Mina Feliciángeli y su preocupación por los ahorristas

La periodista anunció su salida de V-Media, el grupo de medios vinculado al empresario Miguel Vázquez, propietario de Ueno Bank. Ese mismo martes, el Banco Central del Paraguay había informado el inicio de un procedimiento de resolución de la entidad por el deterioro de su solvencia.

En su despedida, Feliciángeli también agradeció a sus compañeros y recordó con afecto su paso por el lugar. "Uno de los lugares donde más me hallé trabajando es por los maravillosos compañeros que tengo", sostuvo.

Además, contó que ella misma era una de las personas afectadas por la situación del banco y expresó su preocupación por quienes dependían de esos fondos. Según el medio paraguayo EPA, pidió que el Banco Central actuara con responsabilidad y que los ahorristas pudieran acceder a su dinero lo antes posible.

Qué dijo la periodista sobre la crisis en Paraguay

Dos días después de su renuncia, la comunicadora habló con LN+ y aclaró que su despedida había ocurrido el martes, el mismo día en que se conoció la decisión del Banco Central sobre Ueno Bank.

Feliciángeli señaló que desde hacía semanas circulaban rumores sobre la situación de la entidad y cuestionó la información que recibían del organismo. Según su relato, las autoridades les decían que el banco estaba bien y que se llevarían adelante algunas correcciones.

La medida del Banco Central dejó a los clientes sin acceso inmediato a sus fondos. Al anunciar el procedimiento, las autoridades aseguraron que los depósitos estaban cubiertos por un fondo de garantía hasta un límite establecido por persona.