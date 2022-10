Nicki Nicole en el Movistar Arena: "Ustedes son parte de mí; me cambiaron la vida"

En su primer show en el Movistar Arena, que ofreció de forma gratuita a clientes de esa compañía, la cantante rosarina Nicki Nicole recibió ayer en el escenario a Wos, No Te Va Gustar y Trueno, hizo subir a fanáticos y envió fuertes mensajes sobre el empoderamiento de las mujeres y la violencia de género.

Además, entre una larga lista de temas recargada de éxitos globales, estrenó el video oficial de su nuevo lanzamiento titulado “Escape” y entregó en directo un adelanto improvisado de “Frío”, un próximo lanzamiento con el que promete seguir escalando como una de las artistas argentinas más escuchadas en todo el mundo.

Con bailarines y un juego de luces que potenciaron de principio a fin su presentación, la cantante se despachó con una larga lista de canciones, ejecutadas a la perfección por una banda que se lució renovada con algunas incorporaciones.

Luciendo una peluca rubia que eligió para acompañar los festejos por Halloween y apoyada por el soporte visual que ofrecían las enormes pantallas, arrancó con “Tengo To”, “Fucking Diablo” y “Mala Vida” y la “BZRP Music Session #13” antes de entregar unas primeras palabras: “Ahora sí, buenas noches. Es un placer estar acá para acompañarlos esta noche. Es un sueño para mí”, señaló antes de seguir con una versión abreviada de “Nota”, su colaboración con Eladio Carrión.

“Qué placer esta banda que me está acompañando esta noche. Quiero darles un momento para presentarlos porque son incondicionales conmigo desde el primer día”, festejó tras una seguidilla conformada por “Toa La Vida”, “Sabe” y “Si vos me lo pedís”, algunas de las tantas canciones del repertorio que acreditan su proyección internacional y algunas de sus alianzas con artistas como Rauw Alejandro y Mora.

Sentada en una banqueta alta, Nicki Nicole interpretó “Pensamos”, “Perdido” y “Entre Nosotros Remix” de Tiago PZK, cuya voz se hizo presente a través de las pistas originales, aunque la versión prescindió de las tomas de María Becerra y Lit Killah que formaron parte de la versión de estudio, y que su guitarrista Andrés Cortés adornó sobre el final con un colosal solo.

Luego de una breve pausa sostenida con un video que resumía parte de su recorrido dentro dela música, la artista retomó su presentación desde un nuevo escenario ubicado en el centro del campo del estadio: desde ahí, hizo una sentida versión de “Parte de Mí”, mientras era iluminada desde el suelo y el público le entregaba mensajes con carteles improvisados.

“Yo soy parte de ustedes y ustedes son parte de mí. Gracias por el amor, los carteles y por todo lo que hacen por mí todos los días. Ustedes no saben cuánto me cambiaron la vida. El amor que me dan es incondicional y me ayuda día a día”, señaló, conteniendo sus lágrimas de felicidad, para luego seguir con “Plegarias” y “Planeta por Planeta”.

Mientras en las pantallas se estrenaba “Darling”, el escenario principal era acondicionado para recibir a los primeros invitados de la noche: el grupo No Te Va Gustar, representado por el cantante y guitarrista Emiliano Brancciari y el trombonista Denis Ramos que se fusionaron con la banda para la rockera “Venganza”, dedicada a las mujeres que son víctimas de la violencia de género.

“Esto es por mí, por todas y por las que ya no están. Puño arriba por las que ya no están y ojalá que ya no tengamos que hacer canciones hablando de esto para que se haga Justicia. Ojalá que ya no pase”, sostuvo la rosarina, quien rápidamente cambió la tónica para una festiva versión de la tropical “Otra Noche” que grabó junto a los mexicanos de Los Ángeles Azules, que bailó junto a una fanática.

Después de un ida y vuelta con ella, de regalarle sus anteojos de sol, abrazarla y “aceptar” ser su novia, tomó el micrófono para enviar otro mensaje sobre el empoderamiento de las mujeres antes de “Ella No Es Tuya”: “En este momento quiero hablarle a todas las mujeres que están acá presentes. Les quiero preguntar algo: ¿Somos fuertes? ¿Tenemos dueño?”.

Su paso por el Movistar Arena, que tuvo su transmisión en directo desde YouTube, continuó su curso con “No Toques Mis Naik”, “Nobody Like Yo” y “Cambiando la Piel” junto al rapero Wos, que hizo su ingreso tirando pasitos sincronizados con el ritmo funky de su canción y ofreció algunas pinceladas de su talento aunque con la voz algo gastada tras su doblete en la cancha de Argentinos Juniors.

Con sobrado sentido del humor, Nicki leyó algunas de los carteles del público y quedó con la boca abierta cuando un fanático le pidió que le firmara el tatuaje de su rostro, una promesa cumplida en el escenario ante la mirada de miles de personas que celebraron también la colaboración espontánea con una fanática en la última canción de la lista.

Después de “Intoxicao”, el estreno de “Frío” y de “Colocao”, apareció en escena su novio, el rapero Mateo Palacios Corazzina, más conocido como Trueno, para cantar sus partes en “Dangerous” enganchada con “Mamichula” en versión rockera: “Gracias por venir, mi amor. Te amo mucho, y toda la gente acá también te ama”, le obsequió.

En la recta final, sonaron “YaMeFui”, la colaboración con Duki y Bizarrap, con la que terminó descontracturar su performance: bajó del escenario para saludar a los que estaban en la primera fila, prestar el micrófono para algunos versos y llevarse algún peluche de regalo.

“Gracias por estar, de verdad”, cerró tras interpretar “Wapo Traketero”, la canción con la que cimentó el comienzo de su despegue internacional y que cantó junto a una fanática, antes de abandonar el escenario entre una lluvia de papelitos y después de la clásica ‘selfie’ con el público.

Con información de Télam