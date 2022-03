Toquihno: "En La Fusa la vida está en primer plano"

El guitarrista y cantautor brasileño Toquinho, uno de los grandes exponentes de la música popular de su país, llegó a la Argentina para encarar una gira junto a la cantante Camilla Faustino y ofrecer un concierto el 1 de abril a las 20.30 en el Gran Rex por los 50 años del famoso álbum “La Fusa”, con banda y artistas invitados, pero sin Maria Creuza por “inconvenientes de salud”.

Además de este show porteño, que se hará en Chile al día siguiente y tenía previsto realizarse en 2020 pero se vio postergado debido a la pandemia, el guitarrista y la joven intérprete iniciarán hoy una serie de conciertos con un show en el Domo del Centenario de Resistencia (Chaco).

La gira continuará este jueves en el Auditorio Montoya de Posadas, el sábado en el Teatro Libertador San Martin de Córdoba (Córdoba), el domingo en el Auditorio Juan Victoria de San Juan y el 31 de marzo en Cine Odeón de Concordia (Entre Ríos).

Acerca de la vigencia del disco “Vinicius en La Fusa con Maria Creuza y Toquinho"- que captó el paso de esos artistas en 1970 por la Argentina, gracias a la inspiración del productor argentino Alfredo Radoszynski-, Toquihno consideró en diálogo con Télam que el secreto de esa “resistencia reside en que fue grabada con una gran irresponsabilidad”.

“Nosotros hicimos una grabación sin ninguna preparación, lo hicimos así como si estuviéramos en un aeropuerto o en la casa: yo creo que ese es el secreto del disco de una durabilidad tan grande, que está todavía vivo porque tiene vida en él”.

Y agregó: “La vida está en primer plano en esa grabación, las pequeñas equivocaciones que tiene hacen parte de las equivocaciones de la vida, por eso tiene tanta fuerza ese disco, no solamente técnica, y esa es la explicación más razonable, yo creo que tiene otra que yo no arriesgo a entender”, apuntó Toquihno.

"A felicidade", "Garota de Ipanema", "Eu sei que vou te amar" y "Canto de ossanha", son algunos de los clásicos de Vinicius que Toquinho (uno de los más grandes colaboradores que el artista tuvo en su vida) y Camilla Faustino, una de las voces nuevas de la bossa nova, interpretarán en el Gran Rex junto a un octeto sinfónico, además de los músicos de la banda que siempre acompaña al guitarrista.

Estas canciones fueron registradas en aquel emblemático álbum que cristaliza un momento de plenitud en los fundadores de la bossa nova (Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim, el propio Vinicius).

El repertorio incluirá además otras obras muy queridas de Creuza y Toquinho, hilvanadas con relatos y anécdotas del recorrido que desplegaron juntos .

"Debido a un inconveniente reciente de salud, Maria Creuza no podrá salir de gira como tenía previsto y deberá permanecer en observación en Brasil", anunciaron ayer a través de un comunicado en el que aclaraba que el show por 50 años de “La Fusa” se realizaba de todas maneras.

El concierto lleva el nombre de “El arte del encuentro”, extraído de una cita del legendario Vinicius de Moraes, a quien el dúo homenajeará en su espectáculo.

“Yo creo que la vida me prepara, yo no me preparo, como es en todo; nosotros llegamos, estamos respirando, estamos haciendo las cosas más importantes, estamos haciendo las cosas más banales del mundo, entramos al escenario como si fuera una continuación de nuestra casita, de nuestra sala de visita, eso es la preparación, quien me prepara es la vida”, concluyó el músico.

