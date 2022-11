Paramore regresará en marzo a Buenos Aires, tras su última visita de 2017

Luego de una prolongada inactividad de cuatro años, el trío estadounidense de rock y pop alternativo Paramore volvió a reunirse para una nueva gira mundial que los traerá en marzo a Buenos Aires para una única función en el Hipódromo de Palermo.

En su tramo sudamericano, que también los tendrá sobre escenarios de Chile, Brasil y Colombia, el grupo liderado por la icónica vocalista Hayley Williams comenzó con la venta de entradas para su presentación argentina del 7 de marzo.

El grupo acaban de publicar el single "This is Why", adelanto de su próximo álbum que será publicado en febrero de 2023, algunas semanas antes de su presentación en el país, con la que sellarán una nueva visita tras la última de 2017 en el Personal Fest.

Con información de Télam