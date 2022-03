Los Tipitos lanza primer anticipo y videoclip de su próximo disco de estudio

Con "Ex", una nueva canción fiel al estilo pop bailable que lo caracteriza, Los Tipitos anticipó el primer corte de lo que será su décimo disco de estudio, que se estima que verá la luz a mediados de este año.

El nuevo tema presenta una pegadiza melodía cuya letra, lejos de la nostalgia o los rencores, hace hincapié en los recuerdos de relaciones pasadas como enseñanza para el futuro.

El lanzamiento fue acompañado por un videoclip dirigido por Gonzalo López, filmado en el parque ecológico de La Plata, en el que los integrantes de la banda se unen a un variopinto elenco en una simpática coreografía ideada por Paola y Yanil García.

"Ex" es uno de los once cortes que formarán parte de la placa -cuyo nombre aún no fue revelado- que sucederá a "De mi flor", la producción de 2019 en la que la banda había dejado de lado por un momento su rock cancionero para incursionar en el folclore local.

Con información de Télam