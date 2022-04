Hanson regresa a la Argentina para mostrar su nuevo disco

El trío Hanson, que pasó por Argentina en 2017 en medio de la celebración por los 25 años del exitoso disco "Middle of Nowhere", regresará al país con un show previsto para el 6 de octubre en el porteño teatro Gran Rivadavia, en el marco de su "Red Green Blue 2022 World Tour", en el que mostrará el material de su nuevo álbum de estudio que será lanzado en mayo.

Se trata de una placa con un tercio escrita y producida por cada uno de los hermanos, quienes en este caso se agregaron un color a cada nombre para identificar las partes del álbum que le corresponde a cada uno: Taylor´s Red, Isaac´s Green y Zac´s Blue.

Ante la inminencia de "Red Green Blue", el trío de los hermanos que en los ´90 causó sensación con su alegre pop juvenil decidió encarar una nueva gira por Estados Unidos, Canadá, Australia y América latina, en donde realizará esta parada en Buenos Aires.

Pero además de la presentación del disco, la gira coincidirá con los 30 años de historia del grupo conformado en Tulsa, Oklahoma, en 1992.

Al respecto, cuando Hanson visitó nuestro país en 2017 para celebrar sus 25 años, Isaac comentó en una entrevista con Télam era "como estar contando los kilómetros que hicimos, en una forma importante y positiva".

Hanson comenzó su carrera tocando en eventos eclesiásticos en su Oklahoma natal, para saltar a la fama en 1997 con el clásico "MmmBop".

El sonido adolescente y positivo que el grupo del centro estadounidense mostraba, contrastaba con el panorama oscuro e introspectivo que comandaba Nirvana desde la costa oeste.

Esta antítesis sirvió como una bocanada de aire fresco en los medios musicales y supo aprovechar el espíritu de alegres adolescentes que no se sentían identificados por las letras de Kurt Cobain, Eddie Veder o Chris Cornell. Así obtuvo varias nominaciones a los Grammy y obtuvo récord de ventas de discos.

Sin embargo, su fama fue efímera: tras darle varias vueltas al mundo con la presentación de "Middle of Nowhere", los hermanos no renovaron contrato con la discográfica Universal y se mudaron al pequeño sello británico Cooking Vinyl.

Además de su labor musical, el grupo participa en diversas campañas humanitarias y cuenta con una empresa propia de cerveza artesanal.

Con información de Télam