David Byrne, en otro pasaje musical de los Oscar

El músico David Byrne, la actriz Stephanie Hsu y la agrupación Son Lux compartirán la canción "This Is A Life", de la película “Todo en todas partes al mismo tiempo" en el marco de la 95° edición de los Premios Oscar.

Con esta puesta en vivo anunciada hoy por la Academia de Hollywood, llega a tres la oferta de versiones en vivo de los temas que compiten por una estatuilla en el rubro “Mejor canción original”.

La semana pasada se informó que las cantantes Rihanna (para interpretar "Lift Me Up" del filme "Black Panther: Wakanda Forever") y la dupla Sofia Carson-Diane Warren (en torno a la pieza

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Applause" del largometraje "Tell It Like A Woman") también tomarán parte de la gala prevista para el próximo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Las canciones que completan dicho apartado son: "Hold My Hand" de Lady Gaga del filme "Top Gun: Maverick" y "Naatu Naatu" de M.M. Kerevani de la película "RRR".

En los próximos días, la Academia dará a conocer otras actuaciones previstas en esta nueva entrega de los premios más populares de la industria del cine.

Con información de Télam