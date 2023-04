Bill Kreutzmann abandona Dead and Company, el supergrupo que continúa el legado de Grateful Dead

El baterista y miembro fundador de Grateful Dead, Bill Kreutzmann, abandona la gira despedida del supergrupo Dead and Company, anunció la banda en las redes sociales.

La banda es un proyecto derivado de aquella mítica agrupación creada por Jerry García, que tiene entre sus filas a sus excompañeros Mickey Hart en batería y percusión y a Bob Weir en guitarra, bajo la dirección musical del virtuoso guitarrista y cantante John Mayer y los aportes del bajista Oteil Burbridge y el tecladista Jeff Chimenti.

A través de un comunicado, el grupo aclaró que la partida del baterista se debió a un "cambio en la dirección creativa" y descartó que la decisión estuviera relacionada con problemas de salud.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Todos los días, las cosas cambian. Después de muchas discusiones largas y un buen examen de conciencia a la antigua, les informamos que nuestro hermano Bill Kreutzmann no se unirá a nosotros en nuestra última gira de verano. Bill quiere que sepan que está de buen humor, con buena salud y que no se jubilará”, señalaron.

Dead and Company reafirmó su compromiso para "continuar honrando el legado de Grateful Dead" y precisó que la "gira final continuará según lo planeado con el respaldo y apoyo total" del saliente miembro, incluida la escala en el Festival de Jazz de New Orleans, donde Kreutzman estará en el cartel pero con su otro grupo Billy & the Kids,

Con información de Télam