Morena Beltrán sorprendió al Pollo Vignolo y Ruggeri con una sorpresa en vivo

La periodista y panelista Morena Beltrán sorprendió a todos sus compañeros de ESPN al llevar un lemon pie casero elaborado por ella misma para que fuera degustado y calificado en vivo. El motivo principal detrás de esta presentación gastronómica es su futura participación en el certamen culinario Masterchef, un desafío para el cual decidió comenzar a entrenar y perfeccionar sus técnicas de pastelería.

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El conductor Sebastián El Pollo Vignolo y Oscar Ruggeri dejaron de lado momentáneamente el debate futbolístico para transformarse en jurados improvisados. Entre bromas, miradas atentas y comentarios sobre la consistencia de la masa y el merengue, la tarta dulce fue sometida al análisis detallado de cada uno de los integrantes de la mesa antes de emitir su veredicto.

La prueba del lemon pie y el veredicto en el piso

El corte inicial de la preparación generó gran expectativa en el estudio mientras todos observaban el filo del utensilio. "Vamos a ver cómo sale el cuchillo", advirtieron en el piso al chequear que la estructura estuviera firme y en su punto justo. Aunque en un primer momento surgieron dudas sobre si el relleno podía haber quedado crudo, la consistencia respondió con solidez al momento de servir las porciones, disipando cualquier tipo de sospecha.

Las devoluciones positivas llegaron de inmediato desde los distintos sectores de la mesa de debate. "Con esto pasás de ronda", le aseguraron a la panelista tras evaluar que cumplía con los criterios fundamentales de cocción, color, apariencia y presentación. En medio de la cata, los periodistas bromearon sobre la competencia que se avecina en el reality y mencionaron a otros futuros participantes, como Chiara y el exfutbolista Pablo Migliore, asegurando que el postre de Beltrán estaba a la altura de las exigencias del certamen.

El periodista Chavo Fucks fue uno de los primeros en probar su parte y dar el visto bueno con señas de total aprobación. En la misma sintonía, Marcelo Sottile y Daniel Arcucci degustaron sus porciones y celebraron el resultado obtenido: "Está muy bien de verdad" y "muy bien de sabor, More", remarcaron mientras continuaba el reparto hacia otros sectores del piso y la producción técnica.

El reclamo de Oscar Ruggeri y el reparto de porciones

Como suele ocurrir en las emisiones del programa deportivo, la comida despertó un divertido cruce con Oscar Ruggeri. El exfutbolista y panelista, quien manifestó que no podía comer en ese momento exacto de la transmisión, no quiso quedarse con las manos vacías y planeó llevarse las porciones restantes para disfrutarlas más tarde.

La situación derivó en bromas inmediatas por parte de sus compañeros sobre cómo transportaría el postre sin que se dañe. "¿Qué querés que haga? ¿Lo pongo en la guantera de la camioneta?", retrucó Ruggeri con humor ante los cuestionamientos en el piso, donde le sugirieron en tono de chicana que guardara la comida en una valija para evitar cualquier accidente durante el viaje.

La degustación en ESPN concluyó entre platos vacíos y elogios generalizados para la panelista. Con el respaldo explícito de todo el equipo de F90, la periodista superó con éxito la primera prueba de fuego frente a sus colegas y demostró que sus ensayos gastronómicos avanzan con paso firme antes de su debut oficial en la televisión.