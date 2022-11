Michael Douglas y su hijo Cameron replican su vínculo en un próximo drama familiar

El actor estadounidense Michael Douglas y su hijo Cameron protagonizarán un largometraje de drama familiar titulado "Blood Knot" en el que replicarán su vínculo con sus roles y buscarán reconectar a través de una competencia de pesca.

La película será dirigida por Howard Deutch y contará la historia de un padre y un hijo distanciados que se acercan con motivo de un torneo.

El ganador del Oscar por su actuación en "Wall Street" (1987) y por producir la Mejor película de 1975, "Atrapado sin salida", volverá a aparecer en pantalla con su hijo mayor luego de compartir el proyecto en "It Runs in The Family" (2003), en la que también estuvo el ya fallecido Kirk Douglas, y donde los tres también interpretaron familiares.

En "Blood Knot", nombre que en inglés alude a un tipo de nudo conocido como barrilito, Michael Douglas interpreta a un padre que en la búsqueda de revincularse con su hijo lo invita a Puerto Rico para una competencia en la que ambos forman parte del mismo equipo de pesca.

El guión estuvo a cargo de Rowdy Herrington, basado en el libro "Looking Through Water" de Bob Rich, informó el portal especializado The Hollywood Reporter.

Deutch describió el proyecto como relativo a "la redención, el amor y el perdón" y acerca de "varias generaciones de una familia destruida y, a la vez, reunida en torno a un misterio, un asesinato y confesiones".

Con información de Télam