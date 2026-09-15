El periodista Marcelo Bonelli dio a conocer los principales ejes tratados en la reciente reunión de gabinete del gobierno nacional. El eje central del encuentro entre el presidente Javier Milei y sus ministros estuvo enfocado en los lineamientos del Presupuesto 2027 y en la exigencia política de sostener públicamente el rumbo económico trazado por la gestión.

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Al ser consultado por los conductores de TN sobre el contenido y los pedidos específicos que se le transmitieron a los integrantes del gabinete, Marcelo Bonelli puntualizó que en el cónclave se repasaron las proyecciones económicas que contempla la iniciativa presupuestaria, las cuales presentan desafíos considerables frente al escenario vigente.

Las metas de inflación y crecimiento analizadas por Bonelli

En su análisis sobre los números oficiales, Marcelo Bonelli remarcó que el proyecto gubernamental contiene objetivos difíciles de alcanzar en la práctica. "Se analizó el presupuesto, que tiene metas bastante duras de cumplir", señaló el periodista en relación con los cálculos previstos para las variables macroeconómicas clave.

En ese sentido, el conductor detalló la brecha existente entre las estimaciones del Gobierno y la realidad de los indicadores económicos. De acuerdo con lo manifestado al aire, el proyecto plantea "una inflación del 20 % cuando la inflación anual está arriba del 30 %", marcando un contraste significativo en las proyecciones de desaceleración de precios.

Asimismo, el periodista puso el foco en la pauta de actividad económica contemplada en las estimaciones oficiales. Bonelli calificó como "una meta de crecimiento bastante exigua" la banda prevista en el cálculo oficial y profundizó sobre el significado de esos números al advertir: "Habla de entre el 2 y el 5 %. Cuando vos hablás de entre el 2 y el 5 % es porque pensás que va a ser 2 no 5 %".

El reclamo de Javier Milei sobre la defensa del modelo

Más allá de las cifras y variables técnicas del Presupuesto, el informe televisivo destacó la postura política adoptada por Javier Milei frente a su equipo de colaboradores directos. Según detalló Marcelo Bonelli, el jefe de Estado transmitió una visión optimista sobre el desarrollo del plan económico pero dirigió un reproche hacia el interior del oficialismo.

De acuerdo con la información aportada en el programa, el mandatario sostiene que las medidas económicas se desarrollan favorablemente, aunque exige un mayor compromiso comunicacional por parte de sus funcionarios y de los bloques parlamentarios afines. "Milei considera que todo anda muy bien y que el problema es que el gobierno, los legisladores, no están defendiendo el modelo como corresponde", explicó el periodista al resumir el planteo presidencial sobre la defensa de la reputación económica del programa oficial.