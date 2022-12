La tercera edición de Iberseries & Platino Industria se celebrará en octubre en Madrid

La tercera edición de Iberseries & Platino Industria se celebrará del 3 al 6 de octubre de 2023 nuevamente en Madrid, punto de encuentro para plataformas, cadenas de televisión, productores, distribuidores, compradores y otros agentes del sector.

En su segunda edición, en 2022, congregó a más de 2.000 profesionales de 35 países, con una programación de 300 actividades, 130 periodistas acreditados, 164 proyectos presentados, 36 screenings, 50 compradores y 37 stands de expositores.

Este mercado audiovisual es organizador por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) y Fundación Secuoya, en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Se está trabajando en las novedades de la tercera edición, entre ellas, ampliar la sección de Screenings, invitando a un mayor número de compradores internacionales para dar esa segunda oportunidad de ventana de distribución de contenidos en lengua hispana y portuguesa y facilitar su exportación”, dijo en un comunicado Samuel Castro, codirector de Iberseries & Platino Industria.

Por su parte, Adriana Castillo, coordinadora general de Platino Industria, aseguró: “La producción audiovisual iberoamericana vive un magnífico momento que trasciende fronteras, con historias locales que se convierten en universales y un público que demanda ese contenido. En este contexto, las instituciones son piezas claves para que los productores puedan seguir construyendo historias”.

En la segundo edición, las empresas que evaluaron los proyectos seleccionados en los Pitch fueron Ánima, Dandelooo, Delart Distribution, Dopamine, HBO Max Latin America, Punta Fina Factoría de Contenidos, Secuoya Studios, Sony Pictures Television, Sony Pictures International Productions, Telemundo Streaming Studios, la Division of NBCUniversal y Under The Milky Way.

Con información de Télam