"Me voy": la confesión de Milei que reveló Majul sobre las elecciones del 2027

El periodista Luis Majul analizó el panorama político y económico frente a las próximas elecciones presidenciales, con detalles sobre la postura del presidente Javier Milei ante el escenario electoral. Durante su editorial en la pantalla de LN+, Majul criticó las posiciones atribuidas a la oposición respecto al cumplimiento de los acuerdos vigentes y contrapuso ese discurso con el rumbo que busca imprimir el oficialismo para generar confianza en los mercados.

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En el inicio de su intervención, el conductor apuntó de manera directa contra Axel Kicillof al recordar declaraciones suyas cuando definió como "una sesión de soberanía" al RIGI. "¿Qué estás queriendo? ¿Qué estás prometiendo? ¿Romper todos los contratos que se acaban de firmar?", dijo Majul. En esa línea, advirtió sobre las consecuencias que tendrían tales definiciones en materia económica: "¿Y qué incentivo tendrían los inversores locales y los extranjeros para enterrar dinero en la Argentina si vos vas a romper los contratos, Kicillof?".

En contraposición a esos planteos, Majul destacó la promesa económica que sostiene el líder libertario para superar la crisis. "Milei dice que para salir de la trampa no va a romper ningún contrato, que no se va a traicionar ni va a traicionar a los argentinos, que va a prevalecer. Lo dijo el fin de semana", afirmó.

Asimismo, el periodista enumeró los mecanismos financieros que el jefe de Estado asegura que evitará implementar durante su gestión, tales como un esquema "sin Plan Bonex, sin pesificación asimétrica, ni corralito, ni reperfilamiento de los pesos, como hicieron los gobiernos anteriores".

El escenario electoral y la hipótesis sobre Sergio Massa

Más adelante, Majul reveló detalles de las conversaciones que el mandatario mantiene en reserva respecto a las encuestas y el clima social. "En privado sigue siendo optimista y el presidente afirma, palabras más, palabras menos: 'A no desesperar, el 70% de los argentinos no quiere volver al pasado'. Ese es el dato en el que Milei confía", sostuvo.

Sin embargo, el periodista planteó dudas sobre el desenlace que podrían tener los comicios y abrió una serie de interrogantes: "¿y si su determinación no le alcanza para ganar en primera vuelta? Y de esa manera, ¿coloca a Kicillof o a Sergio Massa en condiciones de volver a gobernar nuestro país?". Tras calificar esa posibilidad como "gravísimo" y "el apocalipsis para la Argentina", se refirió a la particular respuesta del Presidente ante esa hipótesis.

La frase atribuida a Javier Milei ante una eventual derrota

Para finalizar su análisis, Majul reprodujo una declaración atribuida a Milei sobre las consecuencias personales e institucionales en caso de no lograr la reelección o de sufrir un traspié en las urnas. Según relató, la réplica del mandatario fue tajante: "Si eso sucediera, para la Argentina sería un verdadero desastre. Sin embargo, para mí, Javier Milei, no, porque me voy a dedicar a dar charlas por el mundo".