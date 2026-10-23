Mariana Brey quedó expuesta después de un terrible cruce en vivo con Sergio Berni: "No le gustó"

El senador bonaerense Sergio Berni protagonizó un tenso intercambio con la periodista Mariana Brey en Carnaval Stream, durante una discusión sobre el salario mínimo en la Argentina y la situación económica bajo el gobierno de Javier Milei.

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La discusión comenzó cuando Berni le preguntó a Brey cuánto era el salario mínimo en la Argentina. "No sé", respondió la periodista. El dirigente le indicó que equivalía a unos 330 dólares y la interrogó sobre los ingresos mínimos en Uruguay, Brasil y Chile. "¿Cuánto es?”, retrucó Brey, a lo que el funcionario respondió: "En Uruguay, creo que es 600 dólares. Acá en frente".

Luego, Brey defendió la gestión económica de Milei. "Sí, pero estás hablando de un país que le llevó 10 años bajar la inflación. Y a Milei le estás pidiendo que en menos de tres años haga magia después de la inflación que heredó de Cristina y Alberto", sostuvo. La respuesta de Berni llegó con una chicana dirigida al Presidente. "Si hay algo que sabe hacer Milei es magia. Es un maestro del ilusionismo", lanzó.

Mariana Brey quedó expuesta en vivo en medio de una discusión con Sergio Berni.

La reacción de Mariana Brey

Justo después, la periodista intentó cambiar el eje de la conversación. "Escuchá, dejemos de hablar de Milei porque quiero hablar de las declaraciones que vos...", comenzó a decir Brey, antes de que Berni interviniera con otra observación: "Ah, no le gustó". Ante ese comentario, la conductora concluyó: "Ya está, ya le dedicamos mucho tiempo. Se me va el programa", concluyó.