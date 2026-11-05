Durante la emisión del programa Majul 107.9 en la radio El Observador 107.9, el conductor ultra oficialista Luis Majul y el panelista Luis Gasulla debatieron sobre las versiones políticas que giran en torno al futuro electoral del oficialismo. En particular, los comunicadores se enfocaron en la figura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y las consecuencias que generaría una eventual competencia directa frente al mandatario Javier Milei.

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El eje del intercambio se centró en la viabilidad y los costos institucionales que implicaría abrir una disputa en las urnas dentro del propio oficialismo. En ese sentido, remarcaron que desafiar a un mandatario en ejercicio representaría un hecho inédito y perjudicial para la estabilidad del espacio que hoy conduce los destinos del país.

El riesgo de una disputa interna para el oficialismo

Durante la conversación radial, se planteó que la posibilidad de una contienda electoral puertas adentro dejaría en una posición compleja a la administración nacional. Luis Majul y su equipo evaluaron que abrir una confrontación de este calibre expondría una fragilidad que afectaría directamente la gobernabilidad cotidiana.

"Un presidente que está gobernando, que desde tu propio sector te planteen una interna es una muestra de debilidad fuerte", se advirtió en la mesa de trabajo. En esa misma línea argumental, se remarcó la singularidad del planteo en términos históricos: "O sea, ningún presidente que gobierna va por la reelección y internamente le discuten su lugar. Es como raro. No sé a quién le sumaría".

Pese a que descartaron que ese desenlace esté cerca de materializarse en lo inmediato, detallaron el efecto perjudicial que acarrearía el enfrentamiento: "Si hubiese una PASO entre Bullrich y Milei, yo no lo veo ese escenario, no lo veo para nada. Pero si hubiese una interna los termina fagocitándose porque es muy dolorosa una discusión interna".

La postura de Patricia Bullrich frente a Javier Milei

El análisis continuó con una advertencia puntual hacia la estrategia política de la titular de la cartera de Seguridad. En el programa señalaron que la dirigente se encuentra transitando una delgada línea en su relación con el armado del gobierno nacional.

"A mí me parece que Patricia Bullrich está jugando muy sobre el fleje", indicaron durante el debate al aire. Asimismo, reflexionaron sobre cómo podría ser evaluada esta actitud en el mediano plazo y qué recepción tendría en la opinión pública.

"Y lo que creo yo, aunque falta mucho para las elecciones, es que puede ser muy mal visto que Patricia Bullrich juegue así sobre el fleje, primero porque está claro que no tiene espacio frente a un candidato o frente a un presidente que todavía tiene en cuanto a gestión el 40 y un poquitito más de imagen positiva", concluyeron al dimensionar el respaldo que conserva Javier Milei.