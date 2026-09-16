El periodista y conductor ultra oficialista Luis Majul analizó el panorama económico del país bajo la gestión de Javier Milei. El comunicador apeló a una serie de contrastes cotidianos y sumó el testimonio de la actriz Belén Francese para plantear lo que definió como una "película completa" frente a los discursos contrapuestos sobre el consumo y la crisis actual.

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Majul comenzó su intervención aludiendo a imágenes difundidas por el creador de contenidos conocido como Tipito Enojado, donde se observaba concurrencia en la vía pública. Sobre esa base, el periodista expuso su postura: "La foto de Tipito Enojado, ¿es la película completa? Seguramente no, pero tampoco es la película completa la que te quieren vender los peronistas, kirchneristas y falsos progres alertando con la idea que desde que asumió Milei, la gente se muere de hambre".

Para profundizar en su punto de vista, en el programa se reprodujo una declaración de Belén Francese, quien describió una situación de alta actividad en los espectáculos y en el rubro gastronómico: "Época, yo digo, dorada de la avenida Corrientes, porque yo debuté el jueves y digo: qué lindo, está la calle llena, los teatros llenos".

En ese mismo audio, la actriz sumó un ejemplo familiar vinculado al sector de servicios: "Realmente, viste dicen: no hay plata, pero después mi mi hija Sol trabaja en un lugar como camarera y me dice: está lleno, no paro de trabajar".

La coexistencia de dos realidades según Majul

Tras escuchar las palabras de la actriz, Luis Majul retomó la palabra para sintetizar el eje central de su argumento económico. El conductor remarcó el valor descriptivo de ese relato al señalar: "Bueno, ahí la tenías a Belén Francese planteando otra foto. Mi hija no para de trabajar en un restorán o lugar gastronómico en determinado lugar de la Ciudad de Buenos Aires al que le va bien".

A partir de esa afirmación, el periodista planteó que la situación socioeconómica no debe interpretarse de forma unívoca y reconoció las dificultades que atraviesan otros sectores: "Son dos fotos, dos realidades, como también hay gente al que le cuesta juntar el mango y llegar a fin de mes. Dos fotos, dos realidades. Esa es la película completa".

Los plazos y resultados del plan económico oficial

Hacia el cierre del tramo analizado en su editorial, el conductor de El Observador 107.9 se refirió a las metas y a los tiempos de la administración nacional para estabilizar las variables financieras del país. "El gobierno está intentando ordenar la economía", sostuvo el periodista al evaluar las medidas implementadas por el oficialismo.

En esa misma línea, Majul admitió los desafíos inmediatos que enfrenta el programa económico en relación con el impacto en la sociedad: "¿Faltan resultados? Faltan. ¿Falta tiempo para conseguirlo? También", concluyó al referirse a la marcha del plan y a los contrastes del contexto económico.