El exfutbolista y panelista Oscar Ruggeri dedicó un extenso y contundente análisis a la figura de Leandro Paredes. En medio del debate sobre el funcionamiento colectivo y las individualidades dentro del campo de juego, el exdefensor remarcó la trascendencia del mediocampista central en la estructura del juego de Boca Juniors y cómo su presencia facilita la tarea de sus compañeros.

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El conductor del ciclo, Sebastián Vignolo, acompañó la postura del panelista mientras intercambiaban conceptos sobre la serenidad, la técnica y la capacidad de resolución que muestra el volante en cada intervención con la pelota.

Lejos de adjudicar el momento del equipo a cuestiones fortuitas, Oscar Ruggeri colocó al mediocampista en el centro de la escena: "El responsable absoluto de todo esto es Paredes. Paredes potencia a todos, es un placer jugar con ese pibe. Y verlo jugar también".

A la hora de desglosar los aspectos tácticos, Ruggeri detalló cómo influye la ubicación del volante en la salida defensiva, en particular para proteger y orientar a los defensores más jóvenes. "Primero porque hay dos pibes de centrales que son pibitos todavía. Y juegan bien no solamente por las condiciones que tienen, los hace jugar bien Paredes. ¿Vos viste cómo se coloca? ¿Viste cómo se les mueve? Que vos le tenés que dar el pase así, te la devuelve", explicó el panelista.

En esa misma línea, Ruggeri hizo hincapié en la naturalidad con la que resuelve situaciones de presión dentro de la cancha: "Cuando él ve que estoy en una situación que no está considerado para que me den el pase, cambia con simpleza. Te hace así como si nada, como que está jugando en el patio de la casa. Entonces, ese pibe potencia a todo el equipo, da tranquilidad".

El control del partido y el paralelismo con su etapa en San Lorenzo

El debate continuó sobre la dificultad que representa para los adversarios neutralizar a un futbolista de esas características cuando no tiene una marca pegajosa y asfixiante durante los noventa minutos.

"Vos salís a jugar y vos sabés que está el cinco ahí que te maneja el partido totalmente. Si no le ponen un tipo encima que lo corran todo el partido, que lo vuelvan loco, que lo compliquen, se hace un festival porque juega tan bien, tan sencillo, simple", argumentó Oscar Ruggeri frente a la mesa de ESPN F90.

El consenso sobre la jerarquía del volante en ESPN F90

Ante la descripción de las virtudes técnicas y la capacidad para manejar los tiempos en terrenos difíciles, Sebastián Vignolo ratificó los elogios hacia el mediocampista: "Sí, Paredes es crack".

El intercambio en el piso concluyó con la coincidencia generalizada de los integrantes del programa acerca de la diferencia cualitativa que marcan este tipo de futbolistas en el desarrollo de un partido: "Son pibes cracks que no los tenés... El que no lo tiene lo sufre".