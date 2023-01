Las leyendas del rock lloran la muerte de Jeff Beck

Leyendas del rock mundial como Eric Clapton, Jimmy Page, Rod Stewart, Ron Wood, Mick Jagger y Ozzy Osbourne, entre tantos, manifestaron en redes sociales su dolor por la muerte del guitarrista Jeff Beck, a la vez que recordaron los momentos artísticos compartidos a lo largo de los años.

"El guerrero de las seis cuerdas ya no está aquí para que admiremos el hechizo que podría tejer alrededor de nuestras emociones mortales. Jeff podría canalizar música desde lo etéreo. Su técnica única. Su imaginación aparentemente ilimitada. Jeff, te extrañaré junto con tus millones de fans. Descansa en paz", escribió su colega Jimmy Page, quien antes de dar vida a Led Zeppelin fue su compañero en The Yarbirds.

Precisamente, los amantes del rock tradicional atesoran en su memoria la icónica escena de la película de Michelangelo Antonioni "Blow Up", de 1966, en la que The Yarbirds, con ambos guitarristas, aparece interpretando un tema que culmina cuando Beck destroza su instrumento contra los parlantes.

Más escueto fue Eric Clapton, otro de los guitarristas que pasó por ese mismo grupo antes de formar Cream, quien junto a una foto de Beck escribió la frase: "Siempre y para siempre".

Otro viejo compañero de ruta, Rod Stewart, el hombre al que el guitarrista eligió como vocalista para muchos de sus proyectos publicó una foto de ambos con un sentido mensaje.

"Jeff Beck estaba en otro planeta. Él nos llevó a mí y a Ronnie Wood a los Estados Unidos a finales de los 60 a su banda The Jeff Beck Group y no hemos mirado atrás desde entonces. Fue uno de los pocos guitarristas que cuando tocaba en vivo me escuchaba cantar y respondía. Jeff, eras el mejor, mi hombre. Gracias por todo. QEPD", expresó el rubio intérprete.

"Ahora Jeff se ha ido, siento que uno de mis hermanos ha dejado este mundo y voy a extrañarlo mucho. Envío mucha simpatía a Sandra, su familia y a todos los que le querían. Quiero darle las gracias por todos nuestros primeros días juntos en el grupo conquistando América por primera vez", manifestó por su parte el guitarrista de Los Rolling Stones, junto a un collage de fotos que los muestra juntos en distintas épocas.

Y añadió: "Musicalmente estábamos rompiendo todas las reglas. ¡Fue fantástico, rock and roll innovador!. Escuchen la increíble canción `Plynth´ en su honor. Jeff, siempre te amaré. Dios te bendiga".

Mick Jagger también recordó al guitarrista fallecido a los 78 años con un video en la que están juntos en un escenario improvisando un blues junto a un texto que dice: "Con la muerte de Jeff Beck hemos perdido a un hombre maravilloso y a uno de los mejores guitarristas del mundo. Todos lo extrañaremos mucho".

Ozzy Osbourne, quien lo invitó a participar de su último disco en el tema "Patient Number 9" también mostró su tristeza en las redes sociales y recordó su última experiencia conjunta.

"No puedo expresar lo triste que estoy de escuchar sobre la muerte de Jeff Beck. Qué terrible pérdida para su familia, amigos y sus muchos fans. Fue un honor haber conocido a Jeff y un honor increíble haberle hecho tocar en mi álbum más reciente `Patient Number 9´. Lo recordaré con cariño. Larga vida a Jeff Beck", escribió el vocalista, junto a una foto en la que aparecen ambos en compañía de Slash y Ron Wood.

El líder de Black Sabbath, Tony Iommi, también escribió: "Estoy totalmente sorprendido al escuchar la triste noticia de la muerte de Jeff Beck. Jeff era una buena persona y un excelente, icónico y genio guitarrista. Nunca habrá otro Jeff Beck. ¡Su interpretación era muy especial y claramente brillante".

El genio creativo de los Beach Boys, Brian Wilson, trajo al recuerdo por su parte la gira compartida en 2013: "Estoy muy triste de escuchar que Jeff Beck falleció. Jeff era un genio guitarrista y mi banda y yo pudimos verlo de cerca cuando hicimos una gira con él en 2013. Uno de los momentos destacados que hicimos fue `Danny Boy´, a los dos nos encantaba esa canción. Amor y misericordia a la familia de Jeff".

El productor Nile Rodgers, responsable de su disco "Flash", de 1985, con el que ganó su único Grammy, y quien lo unió a Robert Plant para darle vida a The Honeydrippers, lo definió como "uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos" y exclamó al recordar esas experiencias: "¡Me dio tanto!".

"Estas son noticias trágicas. Difícil de asimilar. Jeff siempre apareció eterno, siempre evolucionando. Aceptó proyecto tras proyecto con energía y entusiasmo ilimitado", escribió por su parte Robert Plant.

Y continuó: "Salió a la superficie en un momento extraordinario. tomó su lugar codo a codo con los virtuosos de la época .. Sus amigos...

La escena estaba en llamas, introdujo una plantilla genial moviéndose de Yardbirds a `Bolero´, a `Truth´, `Beck Ola´ o con Rod, el papel perfecto... el síndrome del cantante y guitarrista.. Muchas chispas... grandes resultados...Él cocinó magia a través de todas las épocas de paso, siempre listo para la siguiente, desconocida, improbable colisión".

"Oh, mi corazón...Jeff...ya te extraño. Mis sinceras condolencias a su esposa, su familia, sus amigos y fans. Un músico único y electrificante al que estaba orgulloso de llamar amigo", dijo por su parte David Coverdale, el ex Deep Purple e histórico vocalista de Whitesnake.

La muerte de Jeff Beck fue informada ayer por su familia a través de sus redes oficiales, en un texto en el que indicaba que el deceso se había producido por una meningitis bacteriana.

Tanto por su labor en The Yarbirds como luego en sus proyectos solista o acompañando a grandes figuras, el artista se posicionó como uno de los más grandes guitarristas de la historia del rock.

Con información de Télam