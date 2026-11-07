Jazz y folklore; libros y cine; rock y puentes sonoros: una agenda con todos los condimentos

Kenny Garrett, uno de los saxofonistas más influyentes del jazz contemporáneo.

Bebop Club presenta el festival Primavera Jazz Sessions

Del 12 al 21 de noviembre, Bebop Club presenta una nueva edición de Primavera Jazz Sessions, el ciclo que reúne en Buenos Aires a destacados artistas de la escena internacional. La gran figura de esta edición será Kenny Garrett, uno de los saxofonistas más influyentes del jazz contemporáneo, quien ofrecerá tres conciertos consecutivos en el club los días sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre. Ganador del Grammy y reconocido por su trayectoria junto a Miles Davis, Garrett ocupa un lugar destacado en la historia reciente del jazz. Con un lenguaje musical que combina la tradición con una búsqueda constante de nuevos sonidos, llegará a Bebop Club con Sounds From The Ancestors, un proyecto que explora las raíces de la música afroamericana y sus conexiones con el presente. Su participación constituye uno de los acontecimientos centrales de la programación internacional del año en Buenos Aires.

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La edición 2026 de Primavera Jazz Sessions también contará con la presencia de otras tres artistas de destacada trayectoria. El ciclo comenzará el jueves 12 y viernes 13 de noviembre con Sheryl Youngblood, cantante, baterista y compositora vinculada a la tradición del blues y el gospel de Chicago. El jueves 19 y viernes 20 de noviembre será el turno de Dara Starr Tucker, cantante y compositora estadounidense reconocida por su versatilidad vocal y su exploración de las raíces de la música afroamericana. Se presenta con un seleccionado de destacados músicos: Mariano Loiacono (trompeta), Sebastián Loiacono (saxo tenor), Russel Kranes (piano), Greg Bryant (bajo eléctrico) y Santiago Lacabe (batería).

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El cierre, el sábado 21 de noviembre, estará a cargo de Maria João, una de las voces más personales e innovadoras del jazz europeo, reconocida por su libertad interpretativa y su capacidad para cruzar distintos lenguajes musicales. Con esta nueva edición, Bebop Club reafirma su apuesta por una programación internacional que acerca a Buenos Aires a grandes figuras del jazz y sus universos musicales. En el formato íntimo del club, Primavera Jazz Sessions propone una oportunidad excepcional para disfrutar de estos artistas de cerca y vivir la música en un contexto donde la proximidad entre el escenario y el público es protagonista.

Anabel Urdaniz presenta su disco para el público porteño

Luego del concierto a sala llena que ofreció en el Auditorio de la Facultad de Artes de la UNLP, Anabel Urdaniz, la cantora y compositora bonaerense que se reveló como una de las voces más destacadas del nuevo folklore se prepara para presentar al público porteño su último disco, Festejo, el instante en el que elegimos la esperanza, el próximo viernes 13 de noviembre a las 20.30 en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita. El álbum, lanzado en junio de este año, está compuesto por un repertorio de canciones emblemáticas que acompañaron a la cantante a lo largo de dos décadas de trayectoria en la música, y que fueron especialmente elegidas para marcar el inicio de su nueva etapa como solista.

Con la producción artística del multinstrumentista Pablo Vignati y acompañada por un grupo de talentosos músicos y músicas que aportaron la sonoridad del piano, violín, contrabajo, chelo, flauta traversa, armónica, trombón, trompeta y bandoneón a la usual base de guitarras, bombo, bajo y batería, Urdaniz reversiona clásicos como “Cuando tenga la tierra”, “A la Abuela Emilia”, “Entre a mi pago sin golpear” y “El corazón al Sur”, entre otros, sumando, además, una flamante composición propia, “Triunfo para intentar” y un recitado de su puño y letra que completa la impronta lírica del disco. Sostenido en una interpretación vocal sensible, honda y personal, Festejo, el instante en el que elegimos la esperanza sorprendió al público y a la prensa especializada, que se hizo eco del gran trabajo de Anabel y su compromiso con la música de raíz, en el sentido más amplio.

“La búsqueda de Festejo es conectar con lo popular desde la alegría, una alegría que nos permita la transformación y no esté vaciada de contenido. En el folklore pude abrir la mirada y comprender la desigualdad social desde estas canciones que hablan, entre otros, del trabajo esclavo: de la jangada, de la zafrera, del pobre. Pero también a través del folklore pude entender la potencia del pueblo. Como folklorista mujer, me interesa siempre reflexionar sobre los lugares que ocupó en un contexto de tanta inequidad. Y como artista de esta época, pienso que la tradición tiene que pasar de generación en generación, pero siempre abierta a la posibilidad de recrearse en el camino”. El próximo viernes 13 de noviembre la cantora estará celebrando un muy esperado encuentro con el público porteño en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, donde además de las canciones de Festejo, el instante en el que elegimos la esperanza, compartirá novedades y sorpresas.

El Festival Callejón, un clásico de las artes escénicas

Del 9 al 14 de noviembre llega la novena edición del Festival Callejón, la maratón de artes escénicas que, a lo largo de casi una década, se consolidó como un espacio de referencia para la creación contemporánea y la experimentación en la escena independiente porteña. Con sede en el emblemático Espacio Callejón, el festival reúne teatro, danza y música y apuesta, año tras año, por las nuevas voces y los cruces entre lenguajes. Con la curaduría de Ramiro Bailiarini y Zoilo Garcés, esta novena edición presenta una programación que combina estrenos, obras invitadas y procesos de investigación escénica, con una mirada puesta en artistas jóvenes y en las nuevas formas de creación.

Entre las propuestas se encuentra el estreno de Cae diagonal / pisa palito, de Milva Leonardi y Abril Lis Varela; El hijo de, escrita por Joaquín Moreno Ocampo y dirigida por Gianluca Zonzini, que aborda la historia de Ricardito Elhijovich, un joven actor atravesado por el peso de ser hijo de un reconocido intérprete; y Animal anterior, obra invitada con dirección de las talentosas Denise Groesman y Agostina Luz López. La programación se completa con Fronter, dirigida por Florencia Sánchez (work in progress de la edición 2025, ahora convertida en estreno de obra completa), y Archivo de proyectos no realizados, una propuesta que parte de un particular hallazgo en el archivo del Instituto Di Tella: una caja titulada Proyectos no realizados. A partir de ese material, Celia Argüello Rena, Nico Sosa y Wo Portillo del Rayo exploran cómo llevar a escena aquellos proyectos artísticos que alguna vez fueron imaginados pero nunca llegaron a concretarse.

Como cierre de esta novena edición y, a las puertas de su décimo aniversario, el Festival Callejón tendrá una gran celebración el sábado 14 de noviembre desde la medianoche con un live set de Dani Umpi (Uruguay), además de las presentaciones de Trucha, DJ Set Viejo Kaos y Marques Desastre (Felipe Saade) en Maquinal (Anchorena 364, CABA). para cerrar una nueva edición del festival. Del 9 al 14 de noviembre, Espacio Callejón. Humahuaca 3759. Localidades $25.000 disponibles en Alternativa. Pre venta 2x $36.000.

Mendoza se prepara para una fiesta del saxofón

Del 20 al 23 de noviembre, Mendoza se convertirá en la capital mundial del saxofón con artistas de Estados Unidos, Francia, Brasil, Colombia, Cuba y Argentina. Por primera vez en la provincia, se presentará el legendario saxofonista de jazz y ganador del Grammy, Kenny Garrett, junto a su banda completa. En esta oportunidad, el encuentro sumó dos hitos institucionales de gran relevancia: el aval oficial de la Unesco (otorgado a través de su Oficina Regional en Montevideo) por su labor en favor de la diversidad cultural y la educación artística, y la declaración de Interés Cultural por parte de la Subsecretaría de Cultura de Mendoza. Será una cita histórica con el jazz internacional.

El plato fuerte de esta edición deluxe será la visita por primera vez a Mendoza de Garrett, exintegrante de la banda de Miles Davis y de la Orquesta de Duke Ellington, y considerado por The New York Times como «el más admirado saxo alto de jazz después de Charlie Parker». Garrett se presentará junto a su banda completa el domingo 22 de noviembre, a las 21:00 hs, en el Auditorio Ángel Bustelo, donde interpretará las piezas de Sounds From The Ancestors, su aclamada producción calificada como obra maestra por la revista especializada DownBeat. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Entradaweb.

Bajo la dirección de los reconocidos saxofonistas Mauricio Agüero y Emilio Spitz, el festival desplegará un amplio itinerario pedagógico y artístico en el que convivirán el saxofón clásico, el jazz, la música latinoamericana y el rock: Claude Delangle (Francia): catedrático del Conservatoire National Supérieur de Musique de París y referente del saxofón clásico mundial. Dictará masterclasses y se presentará como solista junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza; Susan Fancher (EE. UU.): solista internacional invitada junto a la Orquesta Filarmónica; Miguel Villafruela (Cuba): maestro de vasta trayectoria académica e internacional; Sintia Piccin (Brasil): referente del saxofón latinoamericano que encabezará la noche dedicada a la región; Mark Engebretson (EE. UU.): compositor y saxofonista residente; Cinco Regiones Quartet (Colombia): ensamble abocado a la investigación y difusión de ritmos latinoamericanos; Cuarteto D´Coté (tango), Sergio Dawi (histórico saxofonista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota) y Ricardo Cavalli (uno de los máximos exponentes del jazz en Argentina).

Nueva función especial de Preso sin nombre

Preso sin nombre, obra basada en Preso sin nombre, celda sin número de Jacobo Timerman, tendrá una nueva función especial en El Excéntrico de la 18, Lerna 420, CABA, el sábado 14 de noviembre a las 18. Las entradas ya se consiguen en la web de Alternativa teatral. La obra ya tuvo su estreno en mayo en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, y fue declarada de Interés Cultural por los Municipios de Lomas de Zamora y Lanús, y de Interés Institucional por la UNDAV. Desde su debut ha recorrido escenarios tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano, con funciones en el Anexo a del Congreso como también en instituciones educativas. Cuenta con la actuación de Nicolás Cesare, actor, director, docente teatral y realizador de escenografías, con más de 30 puestas en escena en su trayectoria.

Sus trabajos han trascendido el ámbito local, presentándose en países como Cuba, México, Colombia, Chile y Venezuela. La dirección está a cargo de Andrés Caputo, director, actor y clown, creador de la Compañía de Teatro Independiente “La Patrulla Italiana”, quien actualmente se desempeña como Director General de las Escuelas de Artes e Idiomas del Municipio de Lanús. Jacobo Timerman fue un destacado periodista, editor y escritor argentino, fundador de medios clave como Primera Plana y La Opinión. Durante la última dictadura cívico-militar fue secuestrado, torturado y mantenido en cautiverio ilegal, convirtiéndose en un caso emblemático a nivel internacional. Su testimonio, plasmado en su libro, contribuyó a visibilizar las violaciones a los derechos humanos en Argentina ante el mundo. Tras su liberación y exilio, continuó su labor periodística y su compromiso con la memoria.

Se presenta Letristas, la escritura que se canta

El viernes 13 a las 19 (puntual) se presentará el libro Letristas, la escritura que se canta, en la terraza de la librería Eterna Cadencia (Honduras 5582) con una charla sobre el trabajo literario, música en vivo, proyecciones y un brindis. Publicado por Gourmet Musical, el libro reúne 20 entrevistas con autores y autoras de canciones que indagan en el proceso de escribir letras: Alika (Actitud María Marta), Ramón Ayala, Pipo Cipolatti (Los Twist), José Curbelo, Adrián Dárgelos (Babasónicos), Juan Carlos Denis (Los del Bohío), Maví Díaz (Viuda e Hijas de Roque Enroll, Las Folkies), Horacio Fontova, Roberto Jacoby (Virus), Pablo Lescano (Damas Gratis), Javier Martínez (Manal), Paz Martínez, Santiago Motorizado (Él Mató a un Policía Motorizado), Héctor Negro, Marilina Ross, Ale Sergi (Miranda!), Jorge Serrano (Los Auténticos Decadentes), Susy Shock, Dante Spinetta (Illya Kuryaki and The Valderramas) y Dani Umpi.

A través de conversaciones con autores y autoras de canciones, el libro indaga en el misterioso oficio de la creación de textos escritos para ser cantados: el proceso de escribir letras, los vínculos entre escritura y música, y también el imaginario personal de cada letrista. Las entrevistas abarcan un amplio espectro de la música popular argentina, desde el rock, el pop y el rap hasta la cumbia santafesina, la cumbia villera, el tango, la balada, el folklore y la payada. La rima y el estribillo, la relación entre las palabras, la melodía y el ritmo en sus múltiples variantes, cómo se elige el título de una canción, de qué manera surge y cuánto se corrige una letra, son algunos de los muchos aspectos que este libro invita a recorrer.

Martín Buscaglia, dos décadas después

El músico uruguayo Martín Buscaglia celebra las dos décadas de El Evangelio según mi jardinero, uno de los discos que marcaron su trayectoria con un show especial en La Trastienda, el mismo escenario donde lo presentó por primera vez en Argentina. Lo acompañarán los Bochamakers, la banda que nació alrededor de aquellas canciones: Matías Rada, Martín Ibarburu, Coby Acosta y Nacho Mateu. Publicado en 2006, el tercer álbum de Buscaglia marcó un punto de inflexión en su recorrido: profundizó una manera personal de cruzar géneros, experimentación, humor y canción, y fue también el disco que abrió de manera decisiva su camino en Argentina y España. Con los años, se convirtió en un clásico y en uno de los trabajos más recordados de la trayectoria del músico uruguayo.

En palabras de Buscaglia, “El Evangelio según mi jardinero es un disco crucial en mi camino, bisagra. El primer disco en el que siento que tomé conscientemente las riendas de la producción y el que también me abrió las puertas de ir a tocar habitualmente y con asiduidad a Argentina y a España”. Y agrega: “Lo produje junto a Nico Ibarburu, y el tercer vértice de ese tridente fue Campi Campón, quien hoy ya cuenta con varios Grammys, pero en ese momento era el primer disco que grababa”, recuerda Buscaglia. Junto a Martín Ibarburu, Matías Rada, Coby Acosta y Nacho Mateu, Buscaglia interpretará el disco completo, de principio a fin. Las canciones de 2006 volverán al escenario atravesadas por veinte años de recorrido, experiencia y nuevas lecturas. Jueves 19 de noviembre, La Trastienda, Buenos Aires, Entradas en Passline. En Rosario, el viernes 20 de noviembre, Casa Brava, Entradas en Tickets bravos.

Canciones para llorar y bailar

Tras una intensa gira por Brasil, la cantora, actriz y productora Carla Calasanz, radicada en la Patagonia, trae su nuevo repertorio a la cartelera porteña con tres fechas imperdibles. Cumbia, boleros y raíces latinoamericanas en una propuesta donde el canto se transforma en un ritual colectivo. El agua como símbolo de memoria, movimiento, duelo y renacimiento. Partiendo de esa premisa elemental, la artista ecuatoriana Carla Calasanz —nacida en Guayaquil— pisa suelo porteño para presentar su más reciente y ambiciosa producción artística. Atravesada profundamente por la experiencia de la migración, los afectos y los vínculos entre los territorios, la obra de Calasanz teje un puente sonoro poco convencional que fusiona con elegancia la cumbia, el bolero, la electrónica y los ritmos de raíz folclórica latinoamericana.

"Creo que las penas también se bailan", suele repetir la cantora, sintetizando el espíritu de un repertorio que invita tanto al catártico desahogo como a la celebración corporal. El paso de Calasanz por Buenos Aires forma parte de su Gira Internacional 2026 —cuenta con el respaldo del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación del Ecuador (IFAIC)—, un recorrido que durante el mes de octubre la llevó a conquistar escenarios y espacios culturales en ciudades brasileñas como São Paulo, Sorocaba y São Francisco Xavier, donde compartió talleres y experiencias de intercambio comunitario como el proyecto Territorios Sonoros. Viernes 13 de noviembre, a las 21:30, en Rondeman Abasto (Lavalle 3177); Sábado 14 de noviembre, a las 20:00, en Audia Valdez Tienda, Galería Patio del Liceo (Av. Santa Fe 2729, local 15, entrepiso, con entrada libre); Domingo 15 de noviembre, a las 14:00, en La Pulpería Argentina (Defensa 1350, San Telmo).