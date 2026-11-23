El periodista y conductor ultra oficialista Luis Majul analizó la actualidad de la gestión nacional y lanzó un marcado mensaje dirigido al presidente Javier Milei sobre la forma en que el oficialismo comunica sus iniciativas y la necesidad de introducir variantes en la marcha del programa político y económico.

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El comunicador sostuvo que la administración central atraviesa un momento en el que resulta prioritario rever las formas discursivas de cara a la ciudadanía para evitar un desgaste entre quienes aún evalúan respaldar la gestión, además de avanzar con medidas que permitan ampliar los márgenes de acción sin alterar los objetivos centrales trazados por el Palacio de Hacienda.

El consejo discursivo de Majul a Javier Milei

En el inicio de su intervención, Luis Majul puso la mirada de manera puntual en la estrategia comunicacional que exhibe el mandatario nacional frente a la opinión pública. Según su análisis, el oficialismo necesita recalibrar los términos con los que transmite sus ideas cotidianamente para no generar rechazo en determinados sectores sociales.

"Bueno, sin embargo, a esta altura, el gobierno en general, y Milei en particular, deberían estar... a ver, ¿cómo se podría presentar? Ajustando la narrativa. No mintiendo, ¿eh? Ajustando la narrativa", afirmó el conductor. En esa misma línea, remarcó cuál debería ser el objetivo central de ese viraje discursivo: "¿Para qué? Para que los argentinos que están dudando si votarlo o no, no sientan que lo único que Milei tiene para ofrecer es una defensa cerrada y muchas veces exagerada del modelo".

La advertencia sobre los tiempos del equipo económico

Más allá de lo estrictamente comunicacional, Luis Majul también se refirió a la dimensión económica de la gestión y planteó que existen decisiones pendientes que pueden llevarse adelante de forma concreta sin que eso signifique resignar las metas de ordenamiento financiero del Estado.

"También el gobierno debería estar haciendo cosas que dentro del propio equipo económico dicen que se pueden hacer. Y esto sin romper el equilibrio fiscal ni devaluar ni emitir dinero sin respaldo porque todavía están a tiempo, ¿eh?", explicó el conductor al insistir en que el oficialismo cuenta con herramientas disponibles para actuar con mayor rapidez.

Para concluir su análisis sobre el escenario político, Luis Majul enfatizó la urgencia de ganar terreno en el debate público antes de que los sectores opositores consoliden sus discursos. "La cuenta regresiva ya empezó, pero hay que empezar a ocupar los espacios. Si no, vamos a tener que seguir escuchando a gente como esta hablando de economía, política y cómo solucionar los problemas del país en cinco minutos", cerró.