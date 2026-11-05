Impacto en el espectáculo por el comunicado de la hija de Daniel Bifulco tras su muerte: "Les pedimos respeto

Luciana Bifulco habló públicamente tras la muerte de su padre, Daniel Bifulco, el actor y humorista que hizo reír a varias generaciones con “Los Jaimitos” en Videomatch. La joven publicó en su cuenta de Instagram un comunicado en nombre de la familia que conmovió al mundo del espectáculo. Además de agradecer, el texto incluyó un pedido especial.

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Las palabras de Luciana

El comediante murió el miércoles 4 de noviembre y la noticia generó una ola de despedidas en las redes sociales. Entre las muestras de cariño se destacaron las de Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, ex compañeros de Bifulco que lo recordaron con mensajes muy sentidos.

Habló la hija del humorista.

En medio de ese clima de tristeza, Luciana eligió poner en primer plano el legado artístico de su papá. “Sus personajes seguirán vivos en nosotros, como también todo lo que nos dejó”, escribió en el texto que compartió con sus seguidores.

También le dedicó unas líneas a quienes acompañaron a la familia en estas horas difíciles: “Agradecemos de corazón cada mensaje, cada palabra de cariño y cada muestra de afecto que estamos recibiendo”. Con esa frase quedó claro lo importante que fue para los Bifulco ese apoyo en un momento tan doloroso.

Qué dice el parte policial

La primera confirmación llegó a través del periodista Pablo Layús, que la obtuvo de un amigo del actor. Según el parte policial, Bifulco habría sufrido un infarto y fue hallado sin vida en su casa del barrio porteño de Villa Urquiza.

De acuerdo con el informe al que accedió TN, fue el hermano del humorista quien llamó al 911. Una ambulancia del SAME llegó a la vivienda, en la calle Franklin D. Roosevelt al 5200, donde los médicos solo pudieron confirmar que ya no tenía signos vitales.

El posteo de la hija de Daniel Bifulco.

El pedido de la familia

Sin embargo, lo que más impactó llegó al final del comunicado, cuando Luciana hizo un pedido especial a la gente. “Les pedimos respeto y consideración hacia nuestra familia. Cualquier información oficial será comunicada por nosotros. Gracias por acompañarnos y mantener vivo su recuerdo”, expresó.

Con esas palabras, la familia busca atravesar el duelo con intimidad y deja claro que cualquier novedad saldrá de su propio entorno. Mientras tanto, la mejor forma de homenajear a Bifulco parece estar a la vista de todos: volver a ver los sketches de “Los Jaimitos” y despedirlo como a él más le gustaba, con una buena carcajada.