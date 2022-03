"House of the Dragon", la esperada precuela de "Game of Thrones", estrena el próximo 21 de agosto

"House of the Dragon", la esperada precuela de la exitosa serie de fantasía épica y medieval "Game of Thrones", se estrenará el próximo domingo 21 de agosto en HBO y la plataforma de streaming HBO Max para expandir ese universo a través de la historia de la Casa Targaryen, pieza fundamental en la narrativa creada por el estadounidense George R. R. Martin.

Basada en su novela "Fuego y sangre" y ambientada 200 años antes de los acontecimientos de la serie original, la tira cuenta entre sus protagonistas a Ema D'Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryenk, Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, Olivia Cooke como Alicent Hightower, Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen y Rhys Ifans como Otto Hightower.

Además, la producción a cargo del showrunner Ryan Condal ("Colony", "Rampage: Devastación") también tendrá entre sus intérpretes a Eve Best ("El discurso del rey") en el rol de la princesa Rhaenys Targaryen, Fabien Frankel ("La serpiente") como Ser Criston Cole y Sonoya Mizuno ("Ex Machina") como Mysaria, la más fiel aliada del príncipe Daemon.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Bajo la dirección de Clare Kilner y Geeta V. Patel -conocidas por sus respectivos trabajos en otras series como "The Alienist" y "The Great-, "House of the Dragon" narrará la trama de los antepasados de la popular y malograda Daenerys Targaryen y cómo se transfomaron en la dinastía que gobernó los Siete Reinos de Westeros, el continente de este universo.

"Game of Thrones" (2011-2019), llevada a la pantalla por David Benioff y D.B. Weiss, se transformó rápidamente en una sensación mundial que al día de hoy ostenta el récord de ser la producción de ficción más premiada de los Emmy, con 59 galardones en total.

Debido a su trascendencia, poco después de la confirmación de "House of the Dragon" también se dieron a conocer otros tres proyectos vinculados a la franquicia, la primera de las cuales tendrá el título "9 Voyages" o "Sea Snake" y estará a cargo de Bruno Heller, el cocreador de "Roma".

Esa tira se centrará en un personaje de la saga literaria de fantasía épica escrita por George R. R. Martin llamado Lord Corlys Velaryon, conocido como "Serpiente Marina", un aventurero que decide reunir una enorme cantidad de barcos para reivindicarse como el dueño de la mayor flota de guerra del continente.

Por su parte, "Flea Bottom", el segundo proyecto, se situará en uno de los distritos más humildes y carenciados de la capital de las tierras, Desembarco del Rey; mientras que "10.000 Ships" sigue a la princesa Nymeria y la travesía que emprende junto a un antiguo pueblo.

Con información de Télam