El mundo del entretenimiento y del deporte despide a un actor que antes fue figura del béisbol. Fue hallado sin vida en las escaleras de un complejo de edificios en Dallas, Texas, y su muerte generó conmoción entre quienes lo conocían por sus papeles en series. Por ahora, la causa no se conoce.

{{{htmlAmp}}}

Quién era

Se trata de Lance Broadway, ex lanzador de las Grandes Ligas de Béisbol y actor, que murió el martes 17 de noviembre a los 43 años. La noticia fue confirmada por los medios estadounidenses TMZ y Deadline.

Lance Broadway falleció a los 43 años.

¿Qué se sabe de su muerte?

Según se informó, fue encontrado sin vida en las escaleras de un complejo de edificios en Dallas. La causa de su muerte todavía es desconocida, y se esperan los resultados de la autopsia. Antes de dedicarse a la actuación, Broadway jugó en las Grandes Ligas para los Chicago White Sox y los New York Mets, entre 2007 y 2009. Después dio el salto al entretenimiento.

Sus papeles

Era recordado por participar en series como Agents of S.H.I.E.L.D. y Lucifer. Su debut en la pantalla grande fue en 2013 con la película de acción Ataque a la Casa Blanca (Olympus Has Fallen).

También actuó en películas como Teleios (Beyond the Trek), True Tales y Food Attack, y en series como Colony, Real Husbands of Hollywood, Kevin From Work y Saint George. Una carrera que combinó dos mundos muy distintos.

Un adiós

Con apenas 43 años, Broadway deja un recuerdo en el deporte y en la pantalla. Sus compañeros y seguidores lo despiden en estas horas, mientras se esperan más datos sobre lo ocurrido.