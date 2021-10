Brasita, Saga y Vid: Las pibas que juegan en la primera del freestyle

Brasita, Saga y Vid son las tres raperas que estarán presentes mañana en la Final Nacional de Red Bull Batalla para consolidar el avance de las mujeres en la escena del freestyle y demostrar lo que pueden hacer cuando tienen “la misma oportunidad que cualquiera”.

“Me hace inflar el pecho, porque no es lo que buscábamos hace tiempo sino lo que merecíamos”, dijo con orgullo Brasita, en referencia a que en esta edición del evento por primera vez habrá tres MCs mujeres entre los 16 competidores.

Brasita, seudónimo de batalla de Ailén González, ya conoce el escenario de Red Bull, luego de su muy buena participación el año pasado. Para ella, el crecimiento de la presencia femenina en los espacios más importantes de la escena no está aislado de lo que ocurre a nivel social: “A mi criterio tuvo mucho que ver el contexto. Hubo una revolución muy grande en la sociedad, con el movimiento feminista, con las luchas, y hay una realidad que es que empezamos a copar espacios y salimos a buscarlos, y a demostrar”.

“Se va normalizando en la escena que hay mujeres, y que hay mujeres que rapean bien, que es lo primordial. Nadie que está acá es porque le regalan nada, todas tienen su nivel, tienen su progreso”, apoyó la mendocina Vid, o Nahir Duran, quien añadió: “Es hermoso cómo vamos copando espacios y esto se va volviendo más grande”.

Este año la colombiana Marithea se convirtió en la primera mujer en ganar una Red Bull nacional, y las tres clasificadas para la versión argentina del evento se ilusionan con seguir sus pasos: “Sería genial. Marithea marcó un antes y un después”, plantea Vid.

Por su parte, Saga -o Aylén Ibarra-, valoró la masificación que experimentó la disciplina de las batallas en los últimos años, al punto de que la competencia de mañana podrá verse por segundo año por la televisión abierta a través de la TV Pública: “El underground no se nos quita, estemos donde estemos. Pero mi abuela ahora me puede ver, es mucho más fácil para ella”, celebró.

“No creo que sea una especie de evolución o de salto. Creo que siempre la plaza va a ser mi lugar, el lugar donde se gestó mi rap y donde más me siento contenida y cómoda. Para mí no se trata del lugar si no que puedas transmitir tu esencia”, concluyó Brasita.

Con información de Télam