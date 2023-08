Ante la meseta del freestyle, el crecimiento de las batallas escritas

Además de ser una referencia ineludible en la historia de las batallas de freestyle en español, Dtoke es hoy el propietario y organizador de Liga Bazooka, la competencia de batallas escritas que no para de crecer y está revitalizando la escena con el respaldo de figuras como Duki, Acru o Trueno.

“Creo que la gente ya estaba esperando algo más en cuanto a lo que es una batalla, estaba esperando el siguiente paso”, confía el “Dto” a Télam, sobre la liga que se consolida jornada a jornada en la agenda hip hop de Buenos Aires. Tras colgar el cartelito de “sold out” en julio en Niceto, el siguiente encuentro, el 24 de septiembre y con artistas internacionales como El Menor y Teorema de Chile y Sweet Pain de España, se mudó al Teatro Broadway de avenida Corrientes 1155.

“Con Liga Bazooka lo que hicimos fue hacerles conocer a muchas personas a artistazos. Sabemos que hay escritores zarpados, sabemos que hay rappers zarpados, y la liga no se basa solo en especialistas de batallas escritas como sí pasa en otros países, puntualmente México”, detalla el oriundo del partido de Almirante Brown.

La batalla escrita no es una especie nueva dentro de la cultura, pero en Argentina sí parece haber encontrado su momento de la mano de un aquietamiento del fervor que supieron tener las batallas de freestyle hasta que llegó la pandemia.

Con la puesta en escena, gestualidad y la teatralidad de los mejores improvisadores y la pluma de los grandes liricistas, las escritas están aportando aire fresco al ambiente.

Télam: Liga Bazooka arrancó allá por 2014, pero tuvo un impasse hasta que volvió con fuerza el año pasado.

Dtoke: Hubo un impasse grande porque la gente no le cazaba el mambo. Yo venía con la idea ya hacía un año o dos de relanzarla. Un día vi la batalla de Mau con Dizaster -el 22 de abril 2022 el mexicano Mauricio Hernández, o simplemente Aczino, el mejor batallero de la historia enfrentó al estadounidense en un espectacular duelo de escritas en español e inglés- y dije “estoy para relanzar la Liga Bazooka, ¿eh?”.

T: Claramente intuías que había había un espacio para que volviera, pero creció mucho muy rápido. ¿Te sorprendió?

D: No, porque creo que los factores estaban dados para que eso pase, la gente estuvo consumiendo batallas de freestyle durante diez años consecutivos, y en mucha cantidad, en mucho volumen; surgieron analistas, surgieron jurados, surgieron casters, se armó toda una movida ahí. Creo que la gente ya estaba esperando algo más en cuanto a lo que es una batalla, estaba esperando el siguiente paso.

Y en Estados Unidos fue así, cuando el freestyle empezó a bajar un poco lo que quedaron fueron las batallas escritas porque tienen una vuelta más de rosca. Entonces la gente que ya consumió freestyle, que ya sabe lo que es un doble sentido, que ya sabe lo que es un flow, ahora se encuentra con cosas parecidas pero con una complejidad mucho más grande que hoy la pueden digerir.

T: ¿Qué significa que artistas de todo el ambiente, también de la música como Duki, Acru o Trueno, vayan a ver la Liga Bazooka?

D: Para mí que mis colegas me estén apoyando es hermoso. Le doy más valor todavía no por lo grandes que son como figuras si no por por tomarse el tiempo, por hacerse el hueco, porque ellos están todo el tiempo girando, moviéndose, y que un día justo no tengan una fecha un fin de semana y dicen “che vamos vamos a ver la Bazooka”. Vienen también porque les gusta ver lo que está pasando, no es que dicen “vamos a hacerle la segunda al Dto”. Vienen a disfrutar del show. Lo ves a Acru concentrado escuchando, y lo mismo con el Duko, con el Trueno y con todos los freestylers que vienen y que están ahí arriba, que vienen a pasarla bien, productores, DJ, gente de la música.

Con información de Télam