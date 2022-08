Caetano en frases

Dueño de una inmensa capacidad para pensar el presente, el proceso creativo y las construcciones colectivas y nacionales, Caetano Veloso entregó a la agencia Télam una serie de lúcidas definiciones a lo largo de distintos reportajes realizados al autor de "Branquinha" en los últimos 20 años. Acá. algunas de ellas:

- Sobre la mixtura

"Creo que Brasil es original y eso es fatal: somos un país de dimensiones continentales, un país americano que habla portugués, que tiene la población más racialmente mixturada del mundo. Definitivamente la del Brasil es una originalidad compulsiva, y por eso creo que los músicos tenemos que asumir esa originalidad y ofrecer algo interesante al mundo. Es nuestra obligación. La canción popular es quizás, con el fútbol, la única área de la creación brasileña que pone en práctica lo que para mí es el sueño creativo: hacer de la originalidad brasileña, toda constituida de desventajas, una bendición y un ejemplo para el mundo. Yo creo que la canción brasileña es un boceto de este sueño".

- Sobre el Gobierno de Bolsonario (en 2019)

"Es imposible no sentir que hay una atmósfera rara, difícil. Respeto la necesidad que tienen las sociedades de conservarse, pero tengo gran dificultad en aguantar espíritus reaccionarios. Espero que tengamos sagacidad suficiente para utilizar las energías históricas que brotan de esas dificultades y podamos caminar mejor".

- Sobre la música argentina y el público argentino

"Cuando me preguntan qué concierto me gustó más en mi vida, siempre pongo primero el de 'Circuladô' en Realengo, Río. Pero el segundo que me viene a la cabeza es uno que hice solo con voz y guitarra en Buenos Aires, también al aire libre y gratis, para una inmensa multitud que era concentrada, atenta e inteligente como solo el público de Buenos Aires sabe ser. El de Realengo solo está en primer lugar porque había una banda -y me gusta más poder tocar con personas que sepan tocar mejor que yo-, pero volvería a cantar solo en Buenos Aires en cualquier tiempo".

"Encuentro en el público argentino una concentración, un silencio seguido de entusiasmo inteligente como no encuentro en ningún otro sitio del mundo".

"De la música argentina me gusta la disciplina del tango, su mundo particular bien trabajado por décadas. Eso pasa para el pop y el rock argentino: hay más disciplina allí que en Brasil".

"Yo escuché mucha música argentina a través de mi padre. Desde los años 30 hasta fines de los 50, el tango en Brasil fue como el aire que se respira, y la gran influencia para mí fue Gardel porque él marcó absolutamente a Francisco Alves, que fue el gran cantante brasileño cuando yo era niño".

- Momentos dorados de la música brasileña

"Las grabaciones de Dorival Caymmi con su guitarra cantando canciones sobre el mar; las grabaciones de Aracy de Almeida cantando las canciones de Noel Rosa; el disco de Joao Gilberto 'Chega de Saudade' que inauguró la bossa nova; Nana Caymmi cantando 'Medo de amar'; Paulinho da Viola cantando 'Pra que mentir?' con su padre tocando la guitarra. Djavan cantando 'Curumím' con su hija".

- La bossa nova y el tropicalismo

"Cuando yo tenía 17 años escuché a Joao Gilberto, a Antonio Carlos Jobim, a toda la gente de la bossa nova que hacían una cosa muy nueva, muy revolucionaria, que impactaba, que era de vanguardia, casi un escándalo de modernidad y que, a la vez, tenía muy presentes a todos los grandes compositores, músicos y cantantes de la tradición y haciendo esta cosa de vanguardia ellos tuvieron éxito popular casi inmediatamente. Yo crecí en ese ambiente. Después nosotros empezamos con el tropicalismo que fue como una cosa revolucionaria también pero sin dejar de admirar nunca a todos los genios de la bossa nova. A nosotros no nos pareció necesario negar lo anterior, por el contrario, creíamos que lo que hacíamos daba más fuerza a lo que habían hecho ellos".

- Sobre su trabajo con gente joven

"La gente joven siempre aporta cosas y la escena actual está siendo creada por ellos. Yo soy un viejo al que le interesa la escena actual, pero sobre todo que quiere seguir preguntando qué significa su actuación en la música".

"Vengo de décadas de búsquedas. Cada disco contiene preguntas y sugestiones sobre como entiendo el fenómeno música popular".

- Sobre el rock

"Nunca critiqué al rock y he venido trabajando con el rock desde siempre, lo que hice en algún momento fue oponerme a cierto snobismo del rock, a ciertos puristas del rock que se creen superiores al pop y al resto de las músicas. Lo que dije en Brasil y en Argentina y que digo ahora es que el rock nació como basura comercial en los 50 cuando Elvis Presley apareció en contraposición a la complejidad del jazz y que esa basura es su vitalidad y que cada vez que el rock necesita volver a su fuerza originaria aparece como basura. Es el caso del punk".

- Sobre la alegría brasileña

"En mi infancia, la canción y la vida brasileñas eran tristes, incluso los sábados de carnaval eran de una infinita tristeza, aunque estuviéramos bailando y festejando; los brasileños teníamos la certeza de ser tristes, y yo creo que todo esto comienza a cambiar con Vinicius y la bossa nova y después confluyen también el tropicalismo y el destino que tuvo el fútbol en la historia de mi país como elementos donde empieza a aparecer la alegría".

Con información de Télam